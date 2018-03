Neymar na invalidním vozíku. Bude mimo hru až tři měsíce, MS je v ohrožení

Nejdražší fotbalista světa Neymar už dorazil do Brazílie, kde se v sobotu podrobí operaci nohy. Na letišti ve své vlasti se pohyboval na invalidním vozíku. Podle prognóz lékařů bude mimo hru až tři měsíce. Bude mít tedy co dělat, aby se stihl připravit na letní mistrovství světa v Rusku.

Brazilský ofenzivní klenot se v dresu Paris St. Germain zranil v nedělním ligovém šlágru proti Marseille (3:0), když v 76. minutě špatně došlápl po souboji s obráncem Bounou Sarrem. Hřiště opouštěl v slzách na nosítkách. Původní prognózy mluvily o lehkém zranění, ale podrobnější vyšetření odhalilo vlasovou zlomeninu páté nártní kůstky.

OFICIAL: Neymar fará a cirurgia no sábado. O tempo de recuperação, estimado em dois meses, pode chegar a três. pic.twitter.com/NMOO0AbSt9 — Futmais (@futtmais) 1. března 2018

Neymar tak musí podstoupit operační zákrok. Podle lékaře brazilské reprezentace Rodriga Lasmara čeká hvězdu dlouhá rekonvalescence. „Operaci podstoupí v sobotu v Belo Horizonte. Rekonvalescence potrvá od dvou do tří měsíců," uvedl Lasmara pro O Globo.

„Je (Neymar) z toho velmi smutný, ale chápe, že nemá jinou alternativu. udělá vše pro to, aby byl fit co nejdříve. I my pro to uděláme vše, co je v našich silách," dodal lékař.

Šestadvacetiletý fotbalista, jenž je od loňského přestupu z Barcelony za 222 miliónů eur nejdražším hráčem historie, tak téměř jistě přijde o zbytek sezóny v PSG. Otázkou je, zda se stihne zapojit do přípravy brazilské reprezentace na MS. Šampionát začíná 14. června.