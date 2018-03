Brabec se trápí, v Genku nehraje. V zimě měl blízko do Basileje, ale kouč ho nepustil

Do konce listopadu nastupoval Jakub Brabec v základní sestavě Genku, jenže postupně se z ní vytratil. A tak se jednalo o jeho odchodu. V zimě měl blízko do Basileje, jenže transfer padl. A teď čeká, kdy dostane další šanci. V létě se uvidí, co bude dál.

„V zimním přestupovém termínu měl Jakub nabídky ze čtyř klubů na hostování s následnou opcí, konkrétně FC Basilej, Maccabi Tel Aviv, Legia Varšava a Trabzonspor," prozrazuje Ondrej Chovanec na internetových stránkách Chovanec Sport Agency s tím, že nejblíž k dohodě byly námluvy se švýcarským úřadujícím mistrem.

„Byl tam opravdu velký zájem ze strany klubu, a to i díky českým klukům, kteří o jeho příchod stáli. Stejně jako si to přál Jakub. S příchodem nového trenéra v Genku vypadl ze sestavy a necítili jsme, že by ho do ní brzy vrátil, proto jsme tlačili na odchod," popisuje Chovanec.

Kluby se sice na podmínkách transferu dohodly, jenže trenér nakonec obchod zarazil. „Pro mě to je naprosto nepochopitelně. Navíc se vlastně nic nezměnilo, přesněji řečeno, situace se vlastně spíš zhoršila. Trenér ho momentálně nebere ani na zápasy, což nepomáhá jak hráči, tak klubu. Jakub to musí vydržet. Buď bude mít trochu štěstí a do sestavy se protlačí, nebo bude muset v létě třeba odejít," popsal Chovanec.

Genku se ale daří, neprohrál už sedm zápasů v řadě a aktuálně mu patří 5. příčka v belgické lize. Ta zajišťuje klubu start ve skupině bojující o titul a Evropskou ligu.

Brabec přestoupil do Genku v létě 2016 z pražské Sparty a v klubu podepsal čtyřletou smlouvu. Devítinásobný reprezentant za Genk celkem odehrál 52 soutěžních zápasů, ve kterých zaznamenal tři góly a jednu asistenci.