Trapas, ostuda! Vládnou lize jako Plzeň, ale dostali nařezáno od outsidera

Ligu vedou o parník, stejně jako v Česku Plzeň. Podobně jako lídr HET ligy si ale dokážou vybrat slabší chvilku. Ale dostat pět gólů u zachraňujícího se soupeře, to byla ostuda a šok, a PSV ji jen těžko rozdýchává. „Nevím, co se s týmem stalo. Vůbec jsme se nedostali do hry a utrpěli jsme trapnou porážku," shrnul dojmy ze zápasu manažer PSV Phillip Cocu.

„Byl to z naší strany podprůměrný výkon, dostali jsme pět tvrdých úderů. Za takové vystoupení se můžeme jen stydět. Od týmu, který chce získat mistrovský titul, to bylo naprosto nepřijatelné vystoupení," mračil se trenér.

Útočník Luuk de Jong před novináři také jen kroutil po debaklu hlavou. „Chybu můžeme hledat jen u sebe. Očividně jsme to nezvládli. Soupeř byl ve všem lepší, tohle si jako Eindhoven nesmíme dovolit," prohlásil zklamaně.