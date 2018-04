Koubek ve Francii září a s Rennes se pere o Evropu

V lize jste porazili Marseille či Lyon. Remíza se slavným Monakem se vám zdá málo?

Je to škoda, protože jsme byli lepším týmem a měli jsme spoustu šancí, abychom vyhráli. Řekl bych, že jsme odehráli nejlepší zápas za dobu, co jsem v Rennes. Asi bylo trochu znát, že soupeř měl v nohách sobotní těžký zápas s PSG. Ale i tak jsem rád, že s výjimkou Paříže můžeme hrát s kýmkoliv vyrovnaně. Věřím, že v příští sezóně můžeme hrát o vyšší příčky.

Sedm kol před koncem ligy patří Rennes páté místo. Mluví se v kabině už nyní o evropských pohárech?

V klubu o tom neradi mluví, ale už jsme v situaci, kdy to nabírá reálné obrysy. Jsme pátí a ještě budeme hrát s týmy, které jsou v tabulce těsně za námi. Jako první nás čeká v neděli Nice, takže se musíme dobře připravit a vydat ze sebe maximum. Věřím tomu, že to na evropské poháry bude stačit.

Každopádně je to asi příjemná změna. Když jste do Francie přicházel, byl tým po čtyřech kolech předposlední...

Klub na tom nebyl nejlépe a asi to byl i jeden z důvodů, proč mě angažovali. Snažím se vždycky chytat, jak nejlépe umím a jsem rád, že se mě i týmu daří. Ještě ale není konec sezóny, je potřeba dál pracovat a zlepšovat se. Je znát, že se s příchodem nového trenéra a prezidenta klubu zlepšila atmosféra a ze všech stran je cítit, že chtějí klub posunout ještě výš. To, že bojujeme o páté místo je právě obraz těch změn.

K dobrým výsledkům pomáháte svými výkony i vy. Prestižní L´Equipe vás v hodnocení řadí na první místo mezi brankáři francouzské ligy. Co to pro vás znamená?

Jsem za to rád. Cítím, že na francouzskou ligu mám. Přicházel jsem do Rennes s určitou obavou, ten skok byl hodně velký. Myslím, že mi pomohly zkušenosti z evropských pohárů, ať už z Liberce, nebo potom ve Spartě, kde jsem si mohl zvyknout na kvalitu, kterou ve Francii potkávám prakticky každý týden. Důležitější než moje statistiky, jsou ale body, které jsme po mém příchodu získali.

Tým držíte skvělými zákroky, navíc vedete statistiku ohledně chycených pokutových kopů, když jste dostal jen dva góly z pěti penalt. To máte střelce tak dokonale nastudované?

To je krásná statistika, na tři hráče už jsem tu při penaltě dokázal vyzrát. Na penalty se samozřejmě připravuji, sleduji poslední penalty, které soupeř zahrával. Ale střelci to mnohdy mění, takže je to o pocitu v ten daný okamžik. Zatím se mi pokaždé podařilo přečíst směr, ale stejně z toho byl ve dvou případech gól. Je to hodně i o štěstí a já jsem rád, že se mě zatím drží. Snad to tak bude i dál.