Zářez, útlak, křivda. Fanoušci těžce zkoušeného klubu rázně zaveleli

Příznivci celku začali konat po pondělním sestupu z první ligy. Požádali svazové vedení sousední Makedonie o zařazení jejich celku do tamní soutěže. Fanoušci týmu ze sedmdesátitisícového města poblíž hranic se Srbskem a Makedonií jsou přesvědčeni, že bulharská federace jejich mužstvu záměrně dlouhodobě škodí a poslední kapkou pro ně byl pondělní chybný výrok sudího v rozhodujícím utkání o záchranu.

Pirin si do domácí odvety dvojzápasu o udržení s Bistritsou přivezl výhru 1:0, před svými fanoušky, kterých dorazilo na stadion jen 480, však prohrál 1:2 a vinou nižšího počtu branek venku sestoupil. Klíčový druhý gól hostů v 63. minutě padl z jasného ofsajdu. Asistent rozhodčího zvedl praporek a domácí přestali hrát, hlavní rozhodčí Stanislav Todorov se signalizací kolegy nikterak nenechal znepokojit, nechal hru k překvapení všech pokračovat a Grigor Dolapčiev toho využil ke zvýšení na 2:0.

"Vážení lídři makedonského fotbalu, my, fanoušci Pirinu, vás vyzýváme, abyste již od příští sezóny přijali Pirin do makedonských soutěží," uvedli příznivci bulharského klubu v dopise makedonské federaci s tím, že budou respektovat místo v jakékoliv z tamních soutěží.

Pirin a jeho příznivci si na křivdy ze strany rozhodčích stěžovali v uplynulé sezóně několikrát. "Za posledních 20 let byl Pirin záměrně vystaven útlaku ze strany bulharské federace," stojí dále ve fanouškovském prohlášení. Vedení klubu se k dopisu nevyjádřilo.

Pirin, sídlící ve městě 20 kilometrů od hranic s Makedonií, v minulosti čtyřikrát dosáhl na finále Bulharského poháru a zahrál si i v pohárových soutěžích UEFA. V roce 2011 byl kvůli dluhům vyřazen z nejvyšší soutěže, o šest let dříve ho to samé potkalo kvůli nezaplaceným daním. V minulosti za Pirin sedm let hrávala bulharská legenda Dimitar Berbatov