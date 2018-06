Úplatkářská aféra na Slovensku se zamotává, hráči prý nabízeli pouze zahraniční angažmá

Úplatkářská aféra na Slovensku nabrala nový směr, když se k případu vyjádřil bývalý fotbalový funkcionář a exmajitel fotbalového klubu v Senci Daniel Bartko. Ten měl podle vlastních slov brankáři Ružomberku Matúši Macíkovi nabízet zahraniční angažmá a fotbalista to měl špatně pochopit jako pokus o uplácení.

Server šport.sk uvedl, že Bartko se s Macíkem setkali na čerpací stanici v Liptovském Mikuláši. Brankář tvrdí, že mu Bartko nabídl úplatek 5000 eur (téměř 130 tisíc korun), pokud v ligovém utkání se Spartakem Trnava „udělá něco se zápasem pro Trnavu".

Bartko měl brankáři tvrdit, že v tomto smyslu jsou instruováni i rozhodčí, Ružomberok nemá šanci zápas vyhrát a on má být pouze jakousi pojistkou. Utkání nakonec skončilo remízou 0:0 a Trnava slavila mistrovský titul po dalších dvou kolech po výhře nad Dunajskou Stredou.

Jen ukázal tiket

Macík nabídku odmítl a případ nahlásil klubu, který informoval fotbalový svaz. Případ nyní prověřuje Národní kriminální agentura. Bartko se brání tím, že brankář vše špatně pochopil.

„Ukázal jsme mu tiket se slovy, že doufám, že Ružomberok vyhraje, protože mám na něj vsazeno. Řekl jsem mu, že mám pro něj zajímavou nabídku v zahraničí, že ho budou brzy kontaktovat zástupci klubu. On bez jediného slova odešel. Zdál se mi zvláštní, nervózní," řekl bývalý funkcionář.

Bartko dokonce tvrdí, že Macík bere drogy a připravuje se na něj trestní oznámení. „Jsem zvědav, který klub pak bude chtít takového lháře," dodal. Bartko ovlivňování zápasu ve prospěch Trnavy důrazně odmítá. „Trnava měla už tehdy v čele tabulky náskok devět bodů. Proč by potřebovala ovlivňovat zápasy? Vždyť je to nesmysl. Navíc já s Trnavou nic nemám, vlastně mě tam nenávidí. To ještě z dob, kdy jsem dělal v Košicích pro Rezeše a vyfoukli jsme jim titul," řekl.

Trnava získala letos mistrovský titul po 45 letech. Klub Spartak Trnava jakékoli spojování s možnou korupcí důrazně odmítl. „Spartak Trnava získal titul absolutně čestně a korektně. Zmíněná obvinění tvrdě odmítáme a distancujeme se od nich," uvedl klub ve svém písemném prohlášení.