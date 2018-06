Látal je novým trenérem Spartaku Trnava

Slovenský klub na svém webu oznámil, že jeho zástupci s Látalem podepsali roční smlouvu s opcí. „Rodilo se to velmi rychle. Byl jsem sice v kontaktu s jedním českým celkem, s nímž jsem jednal už o podmínkách, ale vstoupil do toho Spartak s velmi jasnou a seriózní nabídkou. Nakonec to dopadlo tak, že jsem tady," uvedl Látal, který před několika lety vedl slovenský klub Košice.

Kádr Spartaku Trnava zůstal po mistrovské sezóně téměř kompletně pohromadě. Trnava bude reprezentovat slovenský fotbal v Lize mistrů a soustředí se také na obhajobu titulu. „Je to velká výzva. Všichni víme, že se udělal titul po velmi dlouhém čase. Rád bych nadvázal na odvedené výkony. Co se týče přípravy, musím se seznámit s kluky, zjistit jejich plusy, respektive mínusy. Času není moc, musíme pracovat, abychom se dostali do kondice a chytili formu z minulé sezóny," dodal český vicemistr Evropy z roku 1996.

Hráčům v kabině se nový trenér představí v pondělí 11. června, kdy oficiálně začíná příprava týmu na nový ročník.