Chaos a zmatek! Hráli proti Plzni v Evropské lize, teď z klubu prchá jedna hvězda za druhou

Čtyřlístek Bas Dost, William Carvalho, Gelson Martins a Bruno Fernandes se rozhodl skončit, protože prý ve Sportingu vládne jen chaos a zmatek. Hlavní příčinou k odchodu ze známého klubu však je, stejně jako v případě brankáře Patrícia, incident z poloviny května.

Tehdy zhruba padesát maskovaných fanoušků vtrhlo do tréninkového centra a napadlo hráče a realizační tým. Bas Dost tehdy utrpěl krvavé zranění na hlavě. Muže ozbrojené tyčemi naštvala porážka v závěrečném kole portugalské ligy s Marítimem, která Sporting stála konečné druhé místo v tabulce a postup do Ligy mistrů. To mu navíc uzmul městský rival Benfica.

Po incidentu skončil ve Sportingu i kouč Jesus, jenž už našel nové angažmá v Saúdské Arábii. A teď jsou tedy na odchodu další opory. Média uvádějí, že vedení klubu už obdrželo dopis s výpovědí.

Šanci získat hráče větří kluby z Premier League. Arsenal má v hledáčku Martinse, Everton s West Hamem naopak pozorně sledují dění kolem Carvalha. Pozadu nezůstává ani Newcastle, jemuž by se pro změnu zamlouvalo angažování střelce Dosta.