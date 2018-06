Odsouzený ghanský fotbalista Sarfo dostal v Malmö vyhazov

Sarfo stráví ve vězení dva roky a osm měsíců. Po odpykání trestu bude ze země vyhoštěn. Do Malmö přišel před rokem, ve Švédsku hrál už pátou sezónu. Po přestupu do mistrovského klubu se prosadil i do ghanské reprezentace.

Dvě čtrnáctileté dívky znásilnil loni a předloni, jednu donutil k pohlavnímu styku na veřejných záchodcích.