České šachy. Vaclík do Sevilly, Jankto do Sampdorie?

Fotbalový brankář Tomáš Vaclík by podle švýcarských a španělských médii mohl brzy přestoupit z Basileje do FC Sevilla. Čtvrtfinalista uplynulého ročníku Ligy mistrů si údajně devětadvacetiletého českého reprezentanta vyhlédl jako náhradu za některého z gólmanů, který by měl španělský klub opustit. Záložník Jakub Jankto má zase podle italských médií blízko přestupu z Udine do Sampdorie Janov.