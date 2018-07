Blíží se fotbalový megapřestup? Chci častěji vidět své děti, říká hvězdný gólman

Před začátkem sezóny 2014/2015 se vrátil z úspěšného hostování v Atlétiku Madrid do Chelsea a z pozice dlouholeté jedničky vystrnadil Petra Čecha. Po čtyřech sezónách by se mohl do hlavního města Španělska vrátit. Podle spekulací médií však ne do Atlétika, ale do konkurenčního Realu.

"Mé děti jsou pro mě tím nejdůležitějším. Musím se rozhodnout, co pro ně bude nejlepší. Oni stále žijí v Madridu a já je chci vidět častěji," naznačuje téměř dvoumetrový brankář.

Možnému přestupu k úřadujícímu šampiónovi Champions League nahrává i fakt, že Courtoisovi končí příští rok v Chelsea smlouva.

Belgičan však o dalších případných přestupových spekulací odmítá diskutovat. "Miluji Londýn, mám to tady rád. Madrid i Londýn jsou skvělá města. Jediné, co mi opravdu chybí, jsou mé děti. Chtěl bych k nim být blíže," říkal Courtois po dramatickém postupu Belgie přes Japonsko.

Obratem však popírá jakoukoliv dohodu s Realem. "To ale rozhodně neznamená, že se vracím zpátky do Madridu. Děti jsou pro mě velmi důležité a já chci prostě udělat něco, abych je mohl vídat častěji."

Konečné rozhodnutí o dalším působení současné jedničky Chelsea by mělo padnout po světovém šampionátu. "Teď o tom nechci mluvit. Všechno budu řešit až po mistrovství světa," drží fanoušky v napětí belgický gólman.