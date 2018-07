Třaskavý přestup na spadnutí? Bývalá superstar Barcelony Neymar může zamířit do Realu!

Zdá se vám to jako šílený nápad? Přestup Neymara z Paris St. Germain však podle všeho nabývá stále jasnějších obrysů. Do hry se totiž vložil vlivný agent Bílého baletu Juni Calafat, který má šestadvacetiletého útočníka na Santiago Bernabéu přivést.

A první krok již byl údajně učiněn. Šéf skautingu úřadujícího šampióna Ligy mistrů už měl kontaktovat Neymarova otce a vyjednávat s ním podmínky příchodu.

Podle informací serveru globoesporte.com Calafat usiluje o to, aby se bývalá opora Barcelony objevila v Realu už od začátku nové sezóny.

Brazilský kouzelník má však ve svém současném působišti v Paris. St. Germain podepsanou smlouvu až do konce roku 2022 a prezident francouzského giganta Nasser Al-Khelaifi veškeré dohady o odchodu hlavní hvězdy odmítá.

Real sází na Neymarův zájem

Neymar si ve francouzské lize držel ve své premiérové sezóně neskutečnou bilanci téměř jedné branky na zápas, když si ve dvaceti utkáních připsal devatenáct branek.

Zástupci Realu i přes negativní stanovisko majitele Paris. St. Germain věří, že vysněnou posilu získají. Pomoci by k tomu mohl i údajný hráčův zájem o návrat do Španělska.

Neymarův příchod do PSG přinesl do pokladny Barcelony neskutečných 22 miliónů eur (téměř šest miliard korun). „Barcelono, děkuju za všechno! Paříž je jedním z nejambicióznějších klubů, jsem připravený na tuhle výzvu," loučil se před rokem s katalánským velkoklubem Neymar.

V Brazilcově současné smlouvě se nevyskytuje klauzule, na jejíchž základě by Real mohl jednoho z nejlepších útočníků současnosti získat okamžitě, jeho příchod k největšímu rivalovi Barcelony má však být velmi reálný.

Bílý balet před pár dny přišel o svůj největší klenot v podobě Cristiana Ronalda, který zamířil do Juventusu, o to více tak touží po hvězdném Brazilci. Bude úspěšný?

Jedno je jisté. Pokud by se přestup uskutečnil a Neymar by do Realu zamířil, fanoušci Barcelony by rázem měli nejvíce nenáviděného fotbalistu poslední doby. Co by brazilského kouzelníka čekalo, až by Bílý balet zavítal na Camp Nou, si lze těžko představit.

Konečně, Luís Figo by o tom mohl hodně vyprávět....

