Kdepak, Brazilce nechceme, tvrdí Real. Ve hře jsou jiné hvězdy

Vypadalo to hodně pravděpodobně. Mělo to i logiku. Ale portugalskou hvězdu Cristiana Ronalda v kádru fotbalistů Realu Madrid nakonec jistě nenahradí Brazilec Neymar. Španělský celek v prohlášení odmítl spekulace, že plánuje angažovat právě hvězdu Paris St. Germain.

Real v úterý pustil svého klíčového hráče Ronalda do Juventusu Turín za 100 milionů eur plus výchovné 12 milionů. Okamžitě se tak začaly rodit spekulace, kdo nejlepšího střelce týmu nahradí. Už delší dobu se mluvilo o příchodu Neymara, který je spolu s Ronaldem a Lionelem Messim považován za nejlepšího fotbalistu světa a PSG z něj loni udělalo nejdražšího hráče historie. Barcelona za něj inkasovala 222 milionů eur.

Spekulace o Neymarově příchodu ale Real rázně odmítl. "Vzhledem k neustálým informacím, které spojují náš klub s Neymarem, chceme upřesnit, že žádnou takovou nabídku neplánujeme," uvedl Real v prohlášení na svém webu. "Vztahy mezi oběma kluby jsou mimořádné, takže pokud bychom uvažovali o přestupu hráče z PSG, kontaktovali bychom nejprve klub," dodal vítěz posledních tří ročníků Ligy mistrů.

Podle zahraničních médií je momentálně nejpravděpodobnějším kandidátem na nahrazení Ronalda Belgičan Eden Hazard z Chelsea. Podle britského deníku Daily Mail by mohl přijít na 150 miliónů liber. Mluví se také o argentinském střelci Interu Milán Mauru Icardim, který má mít ve smlouvě do 15. července výkupní klauzuli ve výši 110 miliónů eur. Nový trenér Julen Lopetegui by údajně rád obnovil spolupráci s útočníkem Rodrigem.