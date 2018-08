Zbývají už jen hodiny! Courtois má nakročeno do Real Madrid, klub má o jeho příchodu jasno

Konečně dobrá zpráva pro fanoušky Realu? Po odchodu Cristiana Ronalda do Juventusu a možné další ztrátě Luky Modriče by se královský klub mohl dočkat velké posily. V nejbližších hodinách by se dle vyjádření španělského klubu mělo rozhodnout o příchodu belgické jedničky Thiabuta Courtoise.