Ať nastoupí Messi, modlil se Vaclík. Teď už ví, co ho ve Španělsku čeká

Každý jiný by si spíš přál, aby soupeř nastoupil co nejslabší. Český brankář ne, tak moc si chtěl proti Panu Božskému zachytat. Přání se Tomáši Vaclíkovi splnilo. Lionel Messi na trávník v marockém Tangeru vyběhl a jeho Barcelona nakonec ve španělském Superpoháru zdolala Sevillu 2:1. Český reprezentant rozhodně nelituje. Naplno si uvědomil, co ho ve Španělsku čeká. Na sestřih zápasu se můžete podívat v přiloženém videu.