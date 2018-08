Třetí inkasovaný gól nás psychicky poznamenal, přiznal kouč Realu Lopetegui

První cíl nové sezóny a éry „Po Ronaldovi!, jak ji nazývají španělská média, Real Madrid nesplnil. Ve středu večer v Talinu prohrál v Superpoháru UEFA v prodloužení s Atlétikem Madrid 2:4. Přišel tak o další rekord. Byl by prvním týmem v historii, který by tuto trofej získal potřetí v řadě.

Saúl Ňiguez se nádherně trefil v prodloužení - 3:2 pro Atlético! Nakonec to byl gól vítězný.

Kapitán Realu Madrid Sergio Ramos jásá poté, co proměnil penaltu a strhl vedení v Superpoháru na stranu Bílého baletu.

Stoper Atlética Diego Godín gestikuluje poté, co se ocitl na trávníku.

Střelec Atlética Diego Costa (uprostřed) se raduje se spoluhráči poté, co otevřel skóre zápasu proti Realu Madrid.

„Tito hráči už vyhráli hodně trofejí, ale v La Lize nedosáhli toho, co chtěli. Real chce vždycky všechny trofeje, které může získat. Tentokrát nám to nevyšlo, ale musíme se z porážky rychle probrat a soustředit se na začátek domácí soutěže. Už v neděli hrajeme doma s Getafe. Dobrý vstup do soutěže je pro nás velice důležitý," řekl po utkání Julen Lopetegui.

„Jsme z porážky smutní. Dostali jsme čtyři góly, to není pro Real normální. Ten třetí hráče psychicky hodně poznamenal, protože úvod prodloužení patřil jim. Ve snaze po rychlém vyrovnání přišla další chyba a inkasovali jsme počtvrté. Zápas nám ukázal detaily, na které se musíme zaměřit a zlepšit je. Když v takovém utkání uděláte chyby, nezvládnete detaily, Atlético je velmi silné na to, aby je potrestalo," dodal.

„Bohužel jsme zápas nezvládli. Neuhlídali jsme Diega Costu a udělali v defenzívě hodně chyb. Ani v ofenzívě jsme nebyli tak úspěšní, jak jsme měli být. Vytvořili jsme si málo šancí. Nemá to nic společného s odchodem Ronalda, prostě nám tenhle zápas nevyšel. Samozřejmě nás mrzí, že jsme tuto trofej nezískali a prohráli v prestižním duelu s městským rivalem. Ale jsme na začátku sezóny. Víme, v čem jsme chybovali, na co se soustředit. Jsem přesvědčený, že máme dost kvalitní tým, abychom se na jejím konci opět radovali hned z několika trofejí," uvedl útočník Gareth Bale.

Éra po Ronaldovi začala porážkou

Média znovu otevřela otázku, jaký bude Real po odchodu Cristiana Ronalda. Porážka od Atlétika je prý varující a ukazuje, že Realu chybí především síla jeho osobnosti a schopnost otáčet a rozhodovat zápasy. Navíc jeho defenzíva je hodně děravá. „Nastává sice nová etapa, ale pro Real se nic nemění. Nejvyšší cíle zůstávají. Klub je měl vždycky, i když velké hvězdy odcházely a nově příchozí hráči se jimi teprve stávali," uklidňoval rozjitřené fanoušky prezident Realu Florentino Pérez.

Ti se totiž ptají, jak nový kouč Julen Lopetegui pětinásobného držitele Zlatého míče nahradí. „Ronaldo se nahrazuje obtížně, ale každý hráč je nahraditelný a tým si s jeho odchodem či koncem kariéry musí poradit. Nelze říct, že roli Ronalda převezme ten či onen hráč. Druhý takový není. My máme výborné fotbalisty, kteří jsou schopni se o tuto roli efektivně podělit. Velmi dobře se ukázali v přípravě Bale a Benzema, zůstal Modrič. To jsou hráči, kteří by měli získat víc prostoru pro realizaci své kvality. Nic se tedy nemění. Navazujeme na výbornou práci Zinédina Zidana a chceme získat každou trofej, která je před námi, " konstatoval kouč. Ve středu nebyl Courtois ani na Lavičce. Modrič přišel ve druhé půli, ale nebyl v obvyklé formě. Faktem je, že Benzema a zejména Bale byli hodně vidět.

„Real zůstává Realem za všech okolností. Zažil jsem tady skvělé fotbalisty a těším se na další. Nikdy to nebylo o jednom hráči, ať to byl Raúl, Casillas nebo teď Ronaldo. Vždycky je to o Realu a o tom, že stále musí dokazovat svoji dominanci mezi všemi kluby na světě," pravil kapitán týmu Sergio Ramos.

Jedna trofej je pryč. Vedení i hráči Realu se však netají tím, že hlavním cílem této sezóny bude domácí titul. Real ho za posledních deset let získal jen dvakrát, což fanoušci považují za velmi špatnou bilanci.