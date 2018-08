Casemiro: Ronaldo nám moc chybí, ale Real Madrid není klub, který by hledal výmluvy

Poprvé po šesti letech finálových bojů v Superpoháru se stalo, aby vítěz Evropské ligy srazil úřadujícího šampióna Champions League. Naposledy v tom mělo prsty právě Atlético, když v roce 2012 smetlo ve finále Chelsea s Petrem Čechem v brance 4:1. Triumf slavilo i o dva roky dříve.

Real naopak musí pod novým koučem Julenem Lopeteguim vstřebávat první porážku. A ve španělských médiích se prakticky okamžitě rozhořela diskuse, do jaké míry chybí Bílému baletu jeho největší hvězda posledních devíti let Cristiano Ronaldo.

K odchodu současné ikony Juventusu se vyjádřil i záložník královského klubu Casemiro, který musel v 76. minutě utkání pro zranění střídat. V té době ještě Real vedl 2:1 a zdálo se, že si triumf ujít nenechá.

"Samozřejmě, že nám Cristiano moc chybí. Chyběl by jakémukoliv týmu na světě. Ale to všechno už je minulost. Není to pro nás omluva. Hledat nějaké výmluvy, to není styl Realu Madrid. Vyhráváme a prohráváme společně jako jeden tým," říkal šestadvacetiletý fotbalista.

Ani to však jeho zklamání nezmenšilo. "Tahle porážka nás hodně bolí. Přišli jsme o titul, který jsme měli blízko. Ale jsme teprve na začátku naší cesty. Nemáme horší tým jen proto, že jsme ztratili jeden zápas. Věříme v naší sílu a máme plnou důvěru v trenéra Lopeteguiho," hájí kouče Los Blancos brazilský fotbalista.