Vaclíka připravila o čisté konto penalta, Sevilla snadno vyhrála, ani Real nezaváhal

Fotbalisté Sevilly zvládli s přehledem vstup do sezóny španělské ligy a vyhráli 4:1 na hřišti Vallecana. Triumf soupeře Olomouce ve 4. předkole Evropské ligy řídila letní posila André Silva, který se blýskl hattrickem. Český brankář Tomáš Vaclík v brance Sevilly sahal po další nule, o tu ho ale připravil pokutový kop v závěru.

Sevilla šla do vedení po kombinaci po pravé straně, nahrávce Navase a zakončení Vázqueze. Vzápětí podržel svůj tým Vaclík, protože chytil střelu zblízka. Ještě do poločasu bylo rozhodnuto, poté co se dvakrát ve vápně dobře zorientoval Silva.

Ve druhé půli Vallecanu nezafungovala ofsajdová past, Silva se dostal za obranu a završil hattrick. Portugalský útočník zahájil ideálně hostování z AC Milán, kde dal na jaře jen dva góly. Domácí se v závěru dostali alespoň k penaltě a Embarba nedal Vaclíkovi šanci.

Sevilla, která se ve čtvrtek představí v Olomouci, nastoupila v sestavě Vaclík - Mercado, Kjaer, Sergi Gómez - Navas, Roque, Banega (70. Amadou), Escudero (61. Vidal) - Sarabia (78. Muriel), André Silva, Vázquez.