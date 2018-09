Barcelonské hvězdy po trapasu: Musíme být daleko odolnější, je třeba změnit myšlení

Měly to být povinné tři body. Fotbalisté Barcelony se v rámci šestého kola La ligy vydali na hřiště beznadějně posledního Leganés se zdánlivě jednoduchým úkolem. Připsat si proti outsiderovi klidné vítězství a udržet si první místo v La Lize. Druhý úkol splnili, ale trošku jinak, než si Messi a spol. představovali.

Duel posledního týmu tabulky s prvním měl být otázkou skóre. A vše tomu také nasvědčovalo. Ve 12. minutě poslal krásnou střelou favorita do vedení Coutinho. A katalánský velkoklub svého soupeře, který v úvodních pěti kolech získal jediný bod, mačkal dál.

O pět minut později další parádní ránu z hranice pokutového území vypálil Messi, jeho pokus však zastavilo břevno. První varování vyslali domácí Barceloně ve 45. minutě, kdy se perfektním zákrokem blýskl Ter Stegen.

"Věděli jsme, že když nepřidáme druhý gól, budeme mít problémy. A to se také ukázalo. Otočili to zaslouženě," říkal po zápase zklamaný Roberto.

Barcelona překvapivě prohrála na hřišti posledního týmu tabulky

Dvě minuty hrůzy

Když si favorit nevzal varování k srdci, přišel během dvou minut tvrdý trest. V 52. minutě se po krásné kombinační akci trefil El Zhar, o pár sekund později se do rozhozené obrany hostů valil další útok, který zakončil přesnou ranou Oscar. Šokovaný favorit už reagovat nedokázal a připsal si první porážku sezóny.

"Není to zrovna výsledek, který bychom si představovali. Ale musíme s něčím takovým počítat a být na to připravení. Vždycky se během sezóny objeví nějaké potíže a my se s nimi musíme umět vyrovnat," říkal kouč Valverde.

Barcelona svého soupeře drtivě přehrávala v držení míče, ve střeleckých pokusech však byli aktivnější domácí, kteří mezi tři tyče zamířili šest pokusů, hosté o jeden méně.

"Velmi těžko jsme si vytvářeli střelecké pozice. Domácí skvěle zavírali prostor a my nebyli schopni najít cestu k brance," pokračoval čtyřiapadesátiletý trenér.

Fotbalisté Leganés slaví překvapivou výhru

Busquets: Musíme být daleko odolnější

"Není to pro nás lehký moment. Už v sobotu nás čeká další těžký zápas před našimi fanoušky s Bilbaem a je třeba zvednout hlavy. Každý na sobě musí zapracovat," dodal Valverde.

Trenér úřadujícího mistra La ligy se vyjádřil i k některým změnám v sestavě, které pro zápas s Leganés udělal. "Věřím všem našim hráčům. A my nemůžeme odehrát celou sezónu s jedenácti fotbalisty. Máme kvalitní lavičku," říkal navzdory porážce Valverde.

"Naše hra nestála za nic, musíme být hodně kritičtí. Je třeba změnit do dalšího utkání naše myšlení, jinak budeme mít problémy," říkal zklamaný Roberto.

Na jeho slova navázal i Sergio Busquets. "Musíme být daleko odolnější. Je třeba mnohem více pracovat, jen tak bude naše hra získávat na kvalitě."

Barcelona si i po šestém kole udržela o skóre první místo v tabulce. Pomohl jí k tomu výbuch Realu Madrid na hřišti Sevilly (0:3).