Otrávený Neymar prý touží po přestupu. Ve hře mají být Barcelona i Real

Šestadvacetiletý Brazilec chtěl z Barcelony stůj co stůj, jenže rok se s rokem sešel a Kanárek už má zase choutky přeletět do jiného fotbalového hnízda. Naznačují to zprávy španělských listů AS a Mundo Deportivo. Tvrdí, že Neymarovi chybí zápasy s těžkými soupeři, PSG vede ligu o parník a vyhrát ligový titul pro klub není problém. Jenže na tohle všechno už hvězdu minimálně novináři upozorňovali.

Jenže Neymar chtěl za každou cenu prchnout ze stínu Lionela Messiho, měl pocit, že Argentincem hraje až „druhé housle." Čekal, že v PSG bude jeho sláva stoupat a nakonec získá i prestižní Zlatý míč. Jenže teď mu ideální představu komplikuje famózní Kylian Mbappé, jenž brilantními výkony zastiňuje i brazilskou hvězdu. A najednou Neymarovi Ligue 1 chutná o poznání méně. A tak začal spřádat plány, že by se v létě vrátit do Barcelony.

Za všechno může Mbappé

Otázkou je, jak by se zachoval klub PSG, jenž do hráče investoval miliardy a dál baží po obrovském úspěchu v Lize mistrů. Ligové tituly bohaté vlastníky neuspokojí. Takže i kdyby Barcelona zacinkala pořádně naditým měšcem s miliardami korun, nemusí tomuto vábení bohatý klub z Paříže podlehnout a hvězdu prodat. Snad jen tlak v podobě dodržení finančního fair play PSG by mohl zafungovat.

Otázkou pak také je, zda by se klub vzdal právě Neymara. V Anglii pro změnu píší o tom, že by se mladíček Mbappé mohl stěhovat do Manchesteru City, kde by rád majitel potěšil posilou manažera Pepa Guardiolu...

Média pak uvádějí, že pokud by Neymar mermomocí chtěl zpátky do Španělska, tak by mohl mít zájem i Real Madrid. V případě, že by hvězdu chtěla i Barca, podle všeho by dostala přednost. Na Camp Nou jen musí zvážit, zda Neymara klub opravdu potřebuje, a také to, jestli budou tamní šéfové ochotní utratit miliardy za hráče, který se loni v létě z klubu s radostí poroučel.