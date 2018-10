Barca nasázela Vaclíkovi čtyři góly. Messi se ale ošklivě zranil, má zlomenou ruku!

Hvězdný argentinský útočník nejprve gólem a asistencí zadělal na výhru 4:2. Jenže v 16. minutě se snažil dostat přes soupeře k míči, při tom upadl na ruku a ta se prohnula do nepřirozené polohy. Musel střídat a odjel na vyšetření do nemocnice, které odhalilo, že kost v předloktí nevydržela.

"Testy potvrdily, že Messi má zlomenou vřetenní kost. Mimo hru bude zhruba tři týdny," uvedla Barcelona v prohlášení.

Barcelona v přímém souboji o čelní příčku přehrála doma Sevillu 4:2. V brance poražených byl český reprezentant Tomáš Vaclík, který faulem zavinil penaltu. Vaclík ve vápně pádem pod nohy Luise Suáreze povalil uruguayského kanonýra na zem a samotný Suárez následně z pokutového kopu zvýšil v 63. minutě na 3:0.

Messi toho za necelých dvacet minut na hřišti i tak stihl hodně. Už ve druhé minutě našel Coutinha a ten přesně umístěnou střelou nedal Vaclíkovi šanci. Vzápětí hosté trefili jen tyč, zatímco Messi po typické akci a křížné střele zvýšil. Jenže pak skončil...

Definitivně rozhodnuto bylo v 62. minutě, po Suárezově penaltě. Vaclík pak předvedl několik zákroků a jeho tým snížil, když Sarabiovu střelu tečoval do vlastní branky Lenglet. Parádním křížným volejem ale opět navýšil vedení Rakitič, v nastavení ještě zmírnil porážku Muriel.

Krize Realu pokračuje

Fotbalisté Realu Madrid neukončili současné trápení ani v generálce na úterní zápas Ligy mistrů s Plzní, když prohráli 1:2 s Levante a ztratili body v pátém soutěžním utkání za sebou. Tři prohry v řadě zažil slavný klub poprvé od roku 2009. Real alespoň přerušil nejdelší sérii v klubové historii bez vstřeleného gólu, trvala 481 minut.

Krize Realu začala na konci září prohrou 0:3 v Seville. Následně doma "Bílý balet" remizoval 0:0 s Atléticem Madrid, prohrál 0:1 na hřišti CSKA Moskva v Lize mistrů a 0:1 v Alavésu. Nyní proti Levante předvedl tragický úvod a už po 13 minutách prohrával 0:2. Tak špatný začátek zápasu v domácím prostředí neměl Real dvacet let.

Nejprve obrana Realu nezachytila dlouhý pas za obranu, Morales si obhodil vybíhajícího Courtoise a skóroval do prázdné branky. Poté Varane zahrál ve vápně rukou a nařízenou penaltu proměnil Martí.

Domácí se poté zvedli, ale gól jim nebyl na základě videa uznán kvůli ofsajdu. Ramose a Vázqueze skvěle vychytal brankář Olazábal, který zneškodnil i přímý kop Balea. Nestačil až na střelu Marcela, který utnul dlouhé čekání na gól. Alespoň bod mohl zařídit Benzema, jeho střela ale skončila na tyči. Královskému celku nestačilo na bodový zisk ani 34 střel a držení míče 70 procent.

Po další prohře se ještě více zhoršila pozice trenéra Julena Lopeteguie. Média spekulují, že klub zahájil jednání s italským koučem Antoniem Contem.

"Moje pozice je to poslední, na co teď myslím. Musíme přijít na to, co děláme špatně. Musíme to změnit. Hrajeme dobře, ale míč do branky těžko dostáváme. Musíme zvednout hlavu a vyhrát příští zápas," řekl kouč Lopetegui. "Jsme hodně zklamaní. Ten zápas jsme měli stoprocentně vyhrát. Nemyslím si, že by byl kouč v ohrožení. My stojíme za ním a věříme mu. Ale není to na nás," dodal záložník Dani Ceballos.

Real v utkání nastoupil v sestavě Courtois - Odriozola (46. Bale), Varane, Ramos, Marcelo - Modrič, Casemiro, Isco (60. Benzema) - Vázquez, Díaz, Asensio (60. Ceballos).