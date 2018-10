V El Clásiku vládla Barcelona! Real zostudila pěti góly, Suárez vstřelil hattrick. Vaclík inkasoval v nastavení

"Je těžké přijmout takovou prohru, zvláště s Barcelonou. Ale výsledek neodpovídá tomu, co se dělo na hřišti. Mohli jsme srovnat, než to šťastný gól na 1:3 rozhodl. Ale stále věřím, že to dokážeme zlomit. Jen je třeba zvednout morálku hráčů," prohlásil Lopetegui. Podle španělských a italských médií ho ale zřejmě v pondělí nahradí italský kouč Antonio Conte, který naposledy vedl Chelsea.

I bez zraněného Lionela Messiho Barcelona brzy potvrdila roli mírného favorita. Z levé strany potáhl míč do vápna Alba a přihrávkou na penaltový puntík našel osamoceného Coutinha, který už jen usměrnil míč do odkryté branky. Domácí mohli jít do dvougólového vedení, ale Arthurovu střelu do pravého horního rohu vytáhl pohotovým skokem Courtois.

Pak Varane ve vápně fauloval nabíhajícího Suáreze a rozhodčí Sánchez ve spolupráci s videem nařídil penaltu, kterou tentýž hráč proměnil.

Po změně stran Real snížil zásluhou Marcela, který se dostal na hranici malého vápna k odraženému míči a bez váhání ho poslal do branky. Trefil se ve třetím utkání za sebou.

Suárez mohl skórovat podruhé na začátku 60. minuty, ale jeho střela orazítkovala tyč. O čtvrthodinu později se ale radoval znovu, když nenápadný centr Roberta uklidil k pravé tyči. Třetí gól přidal uruguayský útočník po Ramosově chybě. Byla to jeho devátá branka proti Realu ve španělské lize. Pátou trefu přidal před koncem zápasu Vidal.

"Jsme hrdí na to, že máme ve svém středu nejlepšího hráče světa (Messiho), ale dnes jsme ukázali, že i bez něj jsme skvělý tým se skvělým trenérem," prohlásil Suárez.

Po jedenácti letech se El Clásico muselo obejít bez hvězd Messiho a Cristiana Ronalda. Messi nehrál kvůli zlomenině ruky, kterou si přivodil v zápase se Sevillou v minulém kole. Portugalský útočník před sezónou zamířil do Juventusu.

Reprezentační brankář Tomáš Vaclík zvítězil se Sevillou doma 2:1 nad Huescou, když o vychytanou nulu přišel až v nastavení. Výhru zařídil dvěma góly Sarabia. O snížení se postaral Pulido efektní patičkou. Sevilla na třetím místě ztrácí dva body na Barcelonu

10. kolo španělské ligy Barcelona - Real Madrid 5:1 Branky: 30. z pen., 75. a 83. Suárez, 11. Coutinho, 87. Vidal - 50. Marcelo