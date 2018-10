Gilotina setne kouče slavného klubu. Real bude na konci sezóny slavit, snaží se zachránit trenér

Prohrát s Barcelonou 1:5? Pro Real Madrid nemyslitelná ostuda, kterou prostě kouč nemůže ustát. Julen Lopetegui, trenér Bílého baletu také podle médií pomalu balí. "Jsme teprve v říjnu, jsem přesvědčený o tom, že na konci sezóny může Real Madrid slavit," snaží se nevidět černě situaci bývalý kouč španělské reprezentace. Je mu ale jasné, že v krizové situaci se nemění celý tým. "Když se vyhraje, je to úspěch všech, když prohrajeme, může za to trenér," ví. Během pondělí prý bude kouč odvolán a ve funkci jej nahradí Ital Conte.

Věděl, že má hlavu na špalku. A po debaklu na Camp Nou mu bylo jasné, že se blíží konečná. "Jsem naštvaný, měli jsme šanci otočit zápas, i když jsme prohrávali 0:2. Konečný výsledek nevystihuje to, co se dělo na hřišti," obhajoval se před novináři Lopetegui, i když je mu jasné, že za pár hodin nejspíš padne a Bílý balet bude mít nového kouče.

"Sezóna bude ještě dlouhá a Real Madrid bude na jejím konci slavit. Cítím sílu na to, že bych tým mohl dál trénovat. A na tom, že na konci sezóny bude Real úspěšný, trvám," zdůraznil. "Vím, že odpovědnost za současné výsledky ale padá na trenéra," dodal.

Šéf Realu Madrid Florentino Pérez připustil, že bude situaci v následujících hodinách řešit. Bezprostředně po závěrečném hvizdu opustil Camp Nou, aniž by mluvil s hráči či trenérem. Opory se sice postavily po neúspěšných výsledcích za trenéra, na hřišti mu ale zrovna nepomohly. "Dohoda je taková, že je potřeba získat na lavičku osobnost, která dostane z hráčů to nejlepší, co umějí. Měl by to být Antonio Conte. Pokud okamžitě nedojde k dohodě, povede tým v nejbližším utkání Santiago Solari," píší média.