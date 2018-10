Solari odmítl srovnání se Zidanem, v týmu Realu vidí válečníky

Santiago Solari, dočasný nástupce odvolaného trenéra Julena Lopeteguiho, nepřemýšlí o tom, jak dlouho povede fotbalisty Realu Madrid. V týmu vidí válečníky a chuť zlomit nepříznivé výsledky. Dvaačtyřicetiletý bývalý argentinský reprezentant zároveň odmítl srovnání s hvězdným Zinédinem Zidanem, který podobně jako on převzal předloni A-mužstvo z pozice dosavadního kouče rezervy a následně ho dovedl ke třem triumfům v Lize mistrů po sobě.

"Nechme ho v klidu. Je jednou z největších postav v historii Realu Madrid. Neexistuje dostatek slov, jak Zizoua popsat. Nechme ho žít v jeho velikosti a nesrovnávejte nás. S ním se nemůže srovnávat nikdo," řekl Solari na své první tiskové konferenci poté, co v pondělí nahradil na lavičce Realu Lopeteguiho.

Vedení Bílého baletu sáhlo ke změně trenéra po drtivé porážce 1:5 v El Clásicu na hřišti Barcelony. Real prohrál čtyři z posledních pěti soutěžních utkání, jediné vítězství si připsal v Lize mistrů proti Plzni, kterou zdolal 2:1.

Solari v týmu cítí velkou touhu sérii výsledkových nezdarů utnout. "Hráči jsou raněni, ale na druhou stranu touží situaci zvrátit. Je to skupina šampionů a válečníků, kteří toho pro klub už hodně vyhráli a chtějí vyhrávat znovu," uvedl Solari.

"Situace není jednoduchá a v těchto složitých chvílích musíte ukázat charakter. Mým prvním cílem je vyhrát pohárový zápas v Melille," doplnil Solari, který hrával za Real v letech 2000 až 2005.

Madridští mají podle pravidel španělské federace 14 dní na to, aby oznámili trvalého kouče. Solari se podle svých slov nezabývá možností, že by u týmu zůstal déle.

"Pracovat v Realu je příležitostí, ať je to na jakékoliv pozici. Byl jsem tady jako hráč, ždímal jsem dres do poslední kapky potu jako mnoho dalších. V životě jde všechno strašně rychle, takže nejdůležitější věcí je jít den po dni a užívat si každý okamžik. Důležité je, co děláme při každém tréninku, při každém zápase. Nekoukám se dál," dodal Solari.