Další parádní výkon Vaclíka! Podruhé v týdnu udržel nulu. Messi má hattrick

Domácí šli do vedení v úvodu druhé půle po Banegově penaltě, o deset minut později přidal druhý gól Sarabia. Sevilla si pak už výhru pohlídala. Vaclík vychytal čisté konto podruhé během týdne, ve čtvrtek ho v zápase Evropské ligy nedokázali překonat fotbalisté Krasnodaru.

Před dnešním utkáním převzal cenu pro nejlepšího hráče španělské ligy za listopad. "Mám z té trofeje velkou radost. Děkuji mnohokrát všem, celému týmu, protože od prvního dne jsem tady šťastný, řekl Vaclík pro klubový web.

Tomáš Vaclík převzal cenu pro nejlepšího hráče španělské ligy za listopad. www.sevillafc.es

Fotbalisté Espaňolu nezvládli domácí utkání proti Betisu Sevilla, kterému podlehli 1:3. Trápící se Espaňol prohrál v lize popáté v řadě.

Domácí přitom vedli zásluhou Garcíi. Betisu se povedlo vyrovnat díky trefě Lo Celsa, který předtím v 17. minutě neproměnil penaltu. Stav 1:1 platil až do 85. minuty, kdy se překrásně trefil z přímého kopu Tello. Mizérii domácích dovršila vlastní branka obránce Duarteho, který chtěl zastavit přihrávku a nešťastně si míč srazil do branky.

Betis vyhrál potřetí v řadě a z posledních pěti zápasů získal 12 bodů.

Souboj Huescy a Villarealu přinesl tři penalty a čtyři góly. Nejprve proměnil před koncem prvního poločasu pokutový kop Cucho, po změně stran odpověděl stejně kanonýr Bacca. V 66. minutě krátce po vyrovnání měli domácí další penaltu, ale Melero ji zahodil. V 81. minutě udeřili hosté po rychlé akci, na jejímž konci stál Moreno. Villareal dlouho sahal po třech bodech, o které přišel v třetí minutě nastavení po zásahu Longa.

Huesca dál zůstává nejhorším týmem v lize, v 16 zápasech získala osm bodů. Villareal se stále drží těsně nad sestupovým pásmem.

To koukáte, co? Lionel Messi opět nazul střelecké kopačky, v neděli si připsal hattrick proti Levante.

Albert Gea

Messi své parádní vystoupení zahájil přesnou přihrávkou do vápna na Suáreze ve 35. minutě. Do poločasu stihl i gól, když využil rychlé přihrávky od Busquetse a z pravé strany uvnitř vápna propálil gólmana na vzdálenější tyč. Po změně stran se Messi prosadil znovu po přesné přihrávce Alby z levé strany. Hattrick dovršil v 60. minutě po přihrávce od Vidala do prázdné branky. Své představení zakončil gólovým pasem na Piquého.

Podobný kousek se Messimu povedl poprvé od roku 2011, kdy měl stejnou bilanci proti Pamploně, který Barcelona rozstřílela 8:0. V tomto ročníku La Ligy nasbíral ve 14 zápasech 14 branek a 10 přihrávek, což z něj dělá nejproduktivnějšího hráče soutěže.