Rozstřílí božský Messi i Vigo? Dosáhne už v sobotu na magickou metu 400 ligových gólů?

Před týdnem se V duelu šestnáctého kola španělské fotbalové ligy rozstřílela Barcelona, když nedala šanci nebohému Levante. Argentinec Lionel Messi se přitom zaskvěl hattrickem. Kdyby se mu něco podobného povedlo i v sobotu, kdy v La Lize hostí Barcelona na Camp Nou Celtu Vigo, stal by se prvním hráčem v historii, který by v nejvyšší španělské soutěži dosáhl na metu čtyř set gólů. V přímém přenosu na Televizi Seznam můžete od 18:30 sledovat, zda se mu to podaří.