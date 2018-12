PSG v šoku! Neymarovo vánoční přání: V létě bych chtěl zpátky do Barcelony

Velké vánoční přání vyslovil brazilský fotbalista Neymar. A ve francouzském PSG z něj nemají radost. I když by v klubu snesli hvězdě modré z nebe, Brazilec se nechal slyšet, že by si přál, aby se v létě vrátil zpátky do Barcelony. Na své bývalé působiště, kde hrál od roku 2013 do léta 2017, prý nemůže podle listu AS zapomenout.

Z každého slova je znát, jak rád by Brazilec dal vale francouzskému gigantovi a neohroženému lídrovi tamní nejvyšší soutěže. Srdce prý Neymara táhne na Camp Nou. Ale sám hráč dobře ví, že bude hodně složité, aby se jeho přání splnilo. Přesto podle listu AS fotbalista zavolal několikrát vedení katalánského klubu, aby se pokusilo najít řešení.

„Problémem je, že pro tuhle sezonu není ve smlouvě žádná výstupní klauzule, a v roce 2020 je nastavena na 160 milionů eur," nachází nejspíš zásadní problém pro velký comeback list AS.

Přání Neymara není až tak překvapivé, co chvíli se objevují v médiích zprávy, jak Brazilec zamířil ve volnu za kamarády do Barcelony. „Když přiletí, vždycky se staví i v šatně," uvádí zdroj listu AS.

Ten připomíná, že odchod z Camp Nou v srpnu 2017 si Brazilec sám vyžádal a fanoušci Barcy se na něj hodně zlobili. „Přitom měl v klubu všechno, co chtěl. Těžko říct, jak by reagovalo na jeho návrat okolí," připojuje list názor osoby blízké vedení Barcelony.

Šanci by snad mohl mít obchod ve chvíli, kdy by do PSG chtěl odejít Francouz Ousmane Dembélé, třetí nejlepší střelec Barcelony. Jenže to v tuto chvíli není jasné, a tak možná zůstane jen u Neymarova vánočního přání.