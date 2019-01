Real Madrid se bude v neděli svým fanouškům zase omlouvat

Pro Real Madrid drsný návrat do domácí ligové reality. Na konci roku triumfoval v Abú Zabí po finálové výhře nad Al Ajnem již potřetí v řadě na mistrovství světa klubů, ve čtvrteční dohrávce sedmnáctého kola španělské ligy však znovu selhal. Ve Villarrealu jen remizoval a na vedoucí Barcelonu ztrácí už sedm bodů. V neděli se tak bude na Santiago Bernabéu v zápase s Realem Sociedad, který vysílá přímým přenosem Televize Seznam, znovu omlouvat svým rozčarovaným fanouškům.

Partii s Villarrealem, který se v letošní sezoně rovněž trápí a v tabulce figuruje až na sedmnácté příčce, měl přitom madridský Real rozehranou dobře. Na rychlý vedoucí gól Cazorly odpověděl stejně rychle hlavičkující Benzema a stoper Varane záhy zařídil obrat. Bílý balet však zápas k vítězství nedotáhl, neboť osm minut před koncem dal Cazorla druhý gól a postaral se o dělbu bodů.

„Další nepříjemnost," povzdechl si kouč Realu Santiago Solari. „Měli jsme dost a dost šancí, abychom si vedení pojistili, namísto toho přišla další ztráta."

V neděli ji bude Real na domácím hřišti napravovat. Problém by to být neměl, protože v utkání 18. kola La Ligy hostí od 18.30 další mužstvo ze dna tabulky Real Sociedad San Sebastián. Jenže vzhledem k rozkolísané formě Bílého baletu se může na Santiago Bernabéu přihodit mnohé. U obrazovek Televize Seznam ostatně můžete sami sledovat, jak bude utkání probíhat.

Hosté totiž přijedou s novým trenérem, neboť na čtyři porážky v řadě a pád na patnáctou příčku v tabulce reagovalo vedení Sociedad odvoláním kouče Asiera Garitana. Ten se stal v probíhající sezóně již šestým koučem, který ve španělské lize předčasně skončil. Stejný osud potkal Julena Lopeteguiho (Real Madrid), Antonia Mohameda (Celta Vigo), Lea Franca (Huesca), Javiho Calleju (Villarreal) a Eduarda Berizza (Bilbao).

„Museli jsme na výsledkovou krizi reagovat. Naše mužstvo má rozhodně na víc, než zatím předvádí," zdůvodňoval prezident Realu Sociadad Jokin Bedialauneta trenérskou rošádu, která proběhla pět dnů před koncem roku.

„Hráči potřebují nový impuls a jsem přesvědčen, že s Imanolem Alguacilem se dostaví."

Sedmačtyřicetiletý Alguacil za Real Sociedad deset let hrál a v minulé sezoně mužstvo vedl v devíti závěrečných zápasech po březnovém odvolání Eusebia Sacristana. Po příchodu Garitana v klubu zůstal a přesunul se zpátky rezervě.

„Můj úkol je jasný - dovést tým co nejrychleji tam, kde je jeho místo. O první krok se pokusíme už v neděli v Madridu, i když to pro nás bude těžký zápas. Zvláště, když jsem neměl příliš času, abych s hráči pracoval," netají Alguacil, že by rád navázal na úspěšné jaro. Áčko vedl v devíti zápasech a získal v nich 16 bodů.

„Život mi komplikuje absence zraněného Kevina Rodriguese a také dohoda s Realem, podle níž nesmí Theo Hernandez v Madridu nastoupit, neboť patří jemu. Ale potíže jsou od toho, aby se překonávaly," hlásí nový kouč Sociedad.