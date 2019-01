Real Madrid volá SOS! Vzdá se slavný kouč stovek milionů a kývne na nabídku?

Do stejné řeky dvakrát nevstoupíš, praví známá řecká moudrost. Jenže, když volá fotbalový Real Madrid SOS? Kdo by odolal? Slavný klub se už zase topí v bídě, a proto se rozhodl získat slavného kouče. Anglická média tvrdí, že působení Santiaga Solariho se blíží ke konci a jednání s Josém Mourinhem běží naplno. Portugalec dostal padáka v Manchesteru United a je volný. Tedy skoro, zbývá maličkost. The Special One potřebuje dořešit na Old Trafford odstupné a ve hře je suma v přepočtu vyšší než 600 milionů korun.

Pohled na tabulku La Ligy šéfy Realu netěší. Bílý balet je pátý, za vedoucí Barcelonou zaostává o deset bodů, na druhé místo ztrácí bodů pět. I proto klubové vedení a hlavně prezident Florentino Pérez bijí na poplach a chtějí Mourinha vidět na stadionu Santiaga Bernabéu.

V klubu dobře vědí, do čeho jdou. Mourinho odvedl při svém prvním angažmá v Realu slušnou práci. Vyhrál Copa del Rey a také ligu v roce 2012. Pak se ale z klubu pakoval po hráčské revoltě. Je všeobecně známo, že Pérez tehdy nechtěl, aby "The Special One" odešel. A nyní věří, že právě známý Portugalec je mužem, který klub vrátí na špičku ligy. To, že dostal padáka na Old Trafford, Pérezovi nevadí.

U fotbalistů Manchesteru United po dvou a půl letech skončil trenér José Mourinho. Ale pro Real je to alternativa.

Carl Recine, Reuters

Mourinho prý od 18. prosince, kdy v United skončil, dostal už čtyři nabídky. Třeba od Benfiky Lisabon. Mourinho ale všechny odmítl. Tvrdí, že musel, jelikož chce nejprve uzavřít působení v United, kde měl smlouvu až do roku 2020. Jak už to bývá, jde o peníze. Ve hře je odstupné přesahující 600 milionů korun a tudíž je jasné, že chce mít Mourinho čistý stůl.

Je totiž možné, že pokud by do Realu opravdu chtěl, mohl by Manchester United požadovat, aby se pohádkové sumy vzdal. Agent trenéra Jorge Mendes už prý požádal o setkání s výkonným místopředsedou United Edem Woodwardem, aby se udělala za působením portugalského kouče na Old Trafford definitivní tečka. A případná cesta do Realu by byla volná.