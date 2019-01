Ramos stále napodobuje Panenku. Jednou se spálí, varují ho média

Kapitán slavného Realu Madrid Sergio Ramos v této sezoně kopal už sedm penalt. Všechny proměnil. Čtyři z nich dal obloučkem doprostřed brány, jako Antonín Panenka v rozstřelu ve finále ME 1976. Naposledy Ramos tímto způsobem proměnil pokutový kop ve čtvrtek v úvodním duelu čtvrtfinále Královského poháru s Gironou (4:2), když ve 42. minutě dával na 2:1. Ve druhé půli přidal ještě gól ze hry, když dostal Real do vedení na 3:2 po centru Marcela.

Ramos se v „panenkovských" penaltách doslova vyžívá, už z nich dal celkem jedenáct gólů! „Užívám si to, když ji proměním. Zatím pokaždé... Je to nádherný pocit a také způsob, jak vyjádřit svoje dobré duševní rozpoložení, správné sebevědomí, víru v sebe sama," cituje Ramose list As.

Gólmani už ale o tomto provedení penalty dobře vědí... „Uvědomuji si to. Čekám do posledního okamžiku, jestli se hnou. Když si nejsem stoprocentně jistý, volím jinou formu střely, většinou k tyči, protože tam to má brankář při skoku nejdále," prozradil Ramos.

Penalty je ale schopný zahrávat i jinak. „Nejsem upjatý na jeden či dva způsoby. Rozhoduji se intuitivně. Ale ty doprostřed brány si vychutnávám nejvíc," dodal.

„Jednou se spálí. Gólman zůstane stát, nebo naznačí jen klamavý pohyb a Ramose si vychutná a svým způsobem ho zesměšní," napsal As.

Ramosovy penalty v této sezoně: 15. 8. Superpohár UEFA Atlético-Real 4:2 pravý dolní roh 26. 8. La Liga Girona-Real 1:4 panenkovská 1. 9. La Liga Real-Leganes 4:1 k pravé tyči 3. 11. La Liga Real-Valladolid 2:0 panenkovská 11. 11. La Liga Celta Vigo-Real 2:4 panenkovská 9. 1. Copa del Rey Real-Leganes 3:0 levý dolní roh 24. 1. Copa del Rey Real-Girona 4:2 panenkovská

Ramos se toho okamžiku nebojí. „Jsem si toho vědom, ale tahle penalta je prostě adrenalin. Když ji nedám, je mi jasné, co se strhne. Všichni si ze mne budou dělat legraci jako po penaltě v semifinále Ligy mistrů s Bayernem v roce 2012, kdy jsem vysoko přestřelil a psalo se, že míč létá na oběžné dráze... Pár penalt jsem v kariéře nedal a přežil jsem to. Přežiji znovu. Ale za ten požitek mi tenhle risk prostě stojí," nedal se zviklat Ramos.

Muž, který tuto penaltu proslavil, tedy Antonín Panenka, mu fandí. „Jsem rád, že pokračuje v téhle penaltě, z níž se stala legenda. Pořád o ní musím vyprávět, i když mě to už nebaví. Ramosovi ale fandím a rozumím. Skutečně je takto kopnutá penalta způsob osobního vyjádření. Přeji mu, aby jich proměnil ještě hodně. Umí je, ví, kdy ji použít. A když to jednou nevyjde, proslaví gólmana, ale jemu to určitě neublíží. Dokázal toho už dost. A klidně se k ní po čase může vrátit, já jsem to také tak dělal," cituje As Panenku.