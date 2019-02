Hvězda Realu Madrid překvapila svět: Se Zidanem jsme zrovna nejlepší přátelé nebyli!

Velšský reprezentant prý ani nevěděl o Zidanově úmyslu z madridského klubu odejít. "Nemluvil o tom se mnou. A od chvíle, co odešel, jsem s ním ještě nemluvil," uvedl Velšan pro server Marca. "Náš vztah byl dobrý, ale neřekl bych, že jsme byli nejlepší přátelé. Šlo o běžný profesionální vztah," dodal útočník.

V rozhovoru dal vzpomenout i na finále Ligy mistrů proti Liverpoolu, ve kterém se nevešel do základní sestavy. V utkání přitom nakonec sehrál klíčovou roli - naskočil do něj na poslední půlhodinu a dvakrát skóroval.

Zinédine Zidane

(AP Photo/ Louis Lanzano)

"Byl jsem frustrovaný z toho, že jsem nehrál od začátku. (...) Dal jsem pět gólů ve čtyřech ligových utkáních a cítil jsem, že si zasloužím být v základní sestavě," mluví Bale o svých pocitech. "Pokud ale hrajete jakékoli finále, chcete jet domů s trofejí, ať to stojí, co to stojí. Pokud to znamená, že člověk musí počkat a jde do hry na posledních 30 minut, ať to tak tedy je," uzavírá slavný velšský útočník.

Oedegard: Trénovat pod Zidanem není ta nejlepší věc pro sebedůvěru

Kromě Balea se o Zidanovi nedávno vyjádřil i norský talent Martin Oedegaard, který si pod Francouzem alžírského původu také zahrál. Ten zmiňoval, jak těžké může pro mladého hráče být udržet si sebevědomí ve chvíli, kdy člověka trénuje tak dobrý fotbalista, jakým Zidane bezpochyby je.

Norský fotbalista Martin Oedegaard.

Instagram: Martin Ødegaard

"Je skvělé být trénován Zidanem, ale občas to prostě není ta nejlepší věc pro vaši sebedůvěru," cituje Nora server Goal. "Když nám předváděl, jak máme během tréninku dělat konkrétní věci... neuvěřitelná technika!" dodal mladý talent, který je stále hráčem Realu, ale v současnosti hostuje v nizozemském Vitesse Arnhem.