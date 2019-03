Zákeřný Ramos se v El Clásiku zase předvedl. A přitom za faul na Messiho nedostal ani žlutou!

Nejspíš už toho bylo na kapitána madridského Realu příliš. Proto si to Sergio Ramos vyřídil v sobotním El Clásiku s Lionelem Messim po svém. Úderem do tváře, jímž mu rozbil ret. „Neudělal jsem to schválně,“ bránil se tvrďák Ramos po incidentu na samém konci prvního poločasu, který vyvolal spoustu vášní a emocí. Aby ne, když loktem knockautoval hvězdu Barcelony a za zákrok nedostal ani žlutou kartu.

Hráče obou mužstev zákeřný Ramosův faul pořádně rozohnil, oba aktéry pochopitelně ještě víc. Messi ležel na trávníku hodně dlouho, ale když se zvedl, jal se kapitánovi Bílého baletu rozpáleně vysvětlovat, co si o něm a jeho hře myslí.

Rozhodčímu také. Dokonce i rozbitý ret, z něhož mu tekla krev, sudímu ukazoval. Ten si ale nemínil dělat problémy. Videorozhodčí mající k dispozici VAR systém také ne. Proto Alberto Udiano první poločas ukončil, aniž by potrestal Ramose alespoň žlutou kartou.

🙌 TAKE A BERNA-BOW!

We colored #ElClásico (again) 😉



Real Madrid 0-1 Barça

⚽ Ivan Rakitic

🔵🔴 #WeColorFootball pic.twitter.com/WBCy6BpSyC — FC Barcelona (@FCBarcelona) 2. března 2019

Drtivá většina fotbalových expertů sedících v televizních studiích a komentujících zápas přenášený do celého světa se přitom shodla, že po zákeřném Ramosově faulu měla následovat červená.

„Věděl, že musí něco udělat, aby po prvním poločase průběh utkání změnil," obvinil José Mourinho kapitána Realu, že šlo o úmysl.

„Nešlo o záměr, byl to nechtěný úder. Chápu ale, že se to Messimu nezdálo a že se zlobil," hájil se do mikrofonů Movistar Ramos, s čtyřiadvaceti červenými kartami nejčastěji vylučovaný hráč v celé historii španělské La Ligy.

✅ FC Barcelona: 96 wins

✅ Real Madrid: 95 wins



😍⚽✌ #ElClásico https://t.co/G6epVsgk5a — FC Barcelona (@FCBarcelona) 3. března 2019

Ani jeho nevybíravý zákrok však Barcelonu nepřibrzdil. Uprostřed týdne vyhrála v semifinále španělského Královského poháru na Santiago Bernabéu 3:0, v sobotu v ligovém El Clásiku 1:0. Po 88 letech tam mluví bilance vzájemných soubojů s Realem v její prospěch, neboť má na kontě 96 vítězství, zatímco Bílý balet jen 95, přičemž 51 duelů skončilo nerozhodně.

„Fotbal je o gólech, a i když jsme dominovali, nedokázali jsme dát ani jeden. Neměli jsme moc času, abychom po pohárovém zápase nabrali nové síly, ale to nemůže být omluvou. Oni na tom byli stejně," glosoval Ramos další prohru svého týmu. „Z šance snížit náskok Barcelony v tabulce není nic. Bodová vzdálenost mezi námi už je příliš velká," uznal, že vidina titulu se Realu nejspíš nadobro rozplynula.

Retweet if this elbow by Sergio Ramos was intentional. pic.twitter.com/F6qjvehZzf — The Sports Truth (@TheSportsTruth1) 2. března 2019

Frustrovaný z toho byl, to se ví. Vždyť musel skousnout dvě prohry s Katalánci během pár dnů a k tomu i trest, který mu ex post vyměřila disciplinární komise UEFA. Za to, že si v prvním osmifinále Ligy mistrů v Amsterodamu nechal úmyslně dát v samém závěru zápasu žlutou kartu, mu zastavila činnost na dvě utkání.

Nezahraje si tak odvetu s Ajaxem, ale ani případné první čtvrtfinále. Přitížilo mu, že v minulosti už byl za podobný prohřešek potrestán.