Je to venku! Real Madrid prý bude tahat z bryndy Mourinho, vydělá si neskutečný balík

V prosinci přišel o práci na Ostrovech, na cestu dostal tučné odstupné. Ale teď stojí před extravagantním Portugalcem José Mourinhem nová výzva. Možná už v pondělí ohlásí nové angažmá. Tahat z bryndy má slavný španělský Real Madrid a odměna za to bude skutečně královská. Ročně by si měl Mourinho vydělat 17 milionů liber (zhruba půl miliardy korun), kontrakt bude znít na tři a půl roku, uvedl The Sun.