Chce ještě někdo Mourinha? Už jsem odmítl tři nebo čtyři nabídky, tvrdí Portugalec

Vrátí se José Mourinho k trénování? To je otázka, kterou si klade množství fotbalových fanoušků. Ještě nedávno se očekávalo, že Portugalec, který v prosinci loňského roku předčasně skončil v Manchesteru United, znovu převezme Real Madrid, ale nakonec je vše jinak a do španělského týmu se vrátil Zinédine Zidane. Co se tedy bude dít s Mourinhem? Plánuje ještě Portugalec koučovat?

„Uběhlo tři a půl měsíce od chvíle, co jsem byl naposledy manažerem klubu. A chystám se to dělat znovu," cituje Mourinha server GiveMeSport. Podle svých slov už ale odmítl „tři nebo čtyři nabídky".

„Když se pohybujete ve světě fotbalu, mezi tiskovými konferencemi, zápasy, sezením u videa, analýzami zápasů a denními problémy, nikdy nemáte čas sami na sebe. Proto jsem posledních pár měsíců využil k restartu," vysvětluje portugalský stratég důvody, které ho po ukončení angažmá v United vedly k pauze od trénování.

Ačkoli mnohá média měla za hotovou věc, že se do Realu Madrid vrátí José Mourinho, nakonec Bílý balet převzal Zinédine Zidane (na fotografii).

Juan Medina, Reuters

Už brzy ale odpočinek opět plánuje vyměnit za koučování. „Chci se vrátit letos v létě od června, na začátek sezony." A o své budoucnosti má jasno. Hned tak nějakou práci se vzít nechystá.

„Vím, přesně, co nechci, což je důvod, proč jsem odmítl už tři nebo čtyři nabídky. A vím také, co chci. Nemyslím jméno klubu, ale typ práce, styl klubu. Vím, co chci, a doufám, že to dostanu," uzavírá stratég.

Jaké kluby Mourinha s nabídkou spolupráce oslovily, to ale Portugalec neprozradil.