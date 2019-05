Marnost vysvětlovat spoluhráčům, co je to hokej, bavil se Vaclík ve Španělsku i při korunovaci v Praze

Docela příjemné zpestření dnů, které do završení fotbalového jara ještě zbývají. Pro legionáře ze španělské Sevilly Tomáše Vaclíka určitě... Dopoledne si zatrénoval s reprezentačními spoluhráči na dobrovolném kempu národního týmu na pražském Strahově, odpoledne převzal novinářský Zlatý míč, jehož 23. ročník vyhrál. „Už jsem něco takového potřeboval. Vždyť ve Španělsku skončila liga před čtrnácti dny, pak jsme se sice vydali na zájezd do Tanzanie, ale tam jsem si ještě nezachytal, takže jsem za povyražení rád. Hlavně to tréninkové,“ přiznal.

Vy jste si ale přece různá povyražení užíval i v minulých dnech a týdnech. To když jste se snažil svým španělským spoluhráčům během mistrovství světa v hokeji na Slovensku vysvětlit, co je to vůbec za sport...

Marná snaha, vůbec neví, o čem je řeč.

Ale svým příspěvkem na sociálních sítích jste pobavil desetitisíce sportovních fanoušků.

Jenže jak říkám, zbytečné s nimi probírat hokej. Zvláště s Jihoameričany, kterých máme v Seville spoustu.

Alespoň trochu zábavy ale po skončení sezony, která se vám ve španělské lize nepovedla...

Ona se nepovedla ani v pohárové Evropě, protože jsme vypadli se Slavií už v osmifinále. Přitom naším primárním cílem bylo dostat se do Champions League. Ať už z La Ligy, nebo z Evropské ligy, kterou bychom ovšem v tom případě museli vyhrát.

Však to také trenér Machíno odnesl, neboť byl hned po vyřazení se Slavií odvolán.

Přitom první půlrok jsme měli skvělý, po osmém a třináctém kole jsme dokonce vedli tabulku, třeba na Valencii, která se nakonec dostala ze čtvrtého místa do Champions League, jsme měli už třináctibodový náskok.

Proč tedy takový útlum a propad v tabulce...

Na jaře jsme nevyhrávali zápasy, které jsme na soupeřových hřištích vyhrávat měli. Ztratili jsme body na Bilbau, Celtě, Villarrealu, tedy na hřištích mužstev, která v té době figurovala v tabulce někde na osmnáctém či devatenáctém místě, a vyhrát u nich bylo povinností. A když jsme nakonec vypadli v pražském Edenu z Evropské ligy, skončil i trenér.

Tomáš Vaclík vyhrál anketu Fotbalista roku i Zlatý míč ČR.

A teď čekáte na nového. Už máte alespoň povědomí, kdo do Sevilly přijde?

Vůbec netušíme. Víme jen to, že se funkce sportovního ředitele po návratu z AS Řím znovu ujme Ramón Rodríguez Verdejo známý jako Monchi. Působil ve funkci osmnáct let, za jeho éry se dostala Sevilla z druhé ligy do nejvyšší soutěže, on s ní vyhrál de facto všechno. Proto co bude chtít on, to se stane.

Takže na něm bude záležet, jak se případně pozmění kádr Sevilly?

Spekulací se pochopitelně vynořila spousta, ale teprve udivíme, co se stane. Zvlášť když několika spoluhráčům končí smlouva a je o ně zájem i jinde.

Tomáš Vaclík přebírá cenu Klubu sportovních novinářů za rok 2018.

Vy se ovšem budete opět vracet do Španělska jako král, takže můžete být v klidu. V březnu jste přijel s trofejí pro nejlepšího Fotbalistu roku, teď si přivezete Zlatý míč.

Však si obou trofejí obrovsky vážím a řadím je k nejcennějším ve své kariéře. Jde sice o individuální ocenění, ale nikdy by mě nenapadlo, že je vyhraju právě já.

Mimochodem, komu byste dal svůj hlas vy?

Za celu sezonu Kadeřábkovi, který si udržoval vysokou výkonnost v bundeslize i v Lize mistrů. Za jaro pak samozřejmě Součkovi, jemuž jarní sezona extrémně sedla a v české lize byl dominantní.

Tomáš Vaclík má za sebou fantastickou sezonu.

Ve Španělsku jste se stal navíc na podzim hráčem měsíce a až za vámi skončil Messi a spol. Můžete snít ještě o nějaké individuální trofeji?

Třeba o tom, stát se nejlepším gólmanem některé z evropských pohárových soutěží. Ale to přepokládá dojít se Sevillou hodně daleko.

Je to reálné?

Letos se nám to nepovedlo, ambice a cíle pro příští sezonu jsou ale zase vysoké. V ligové tabulce jsme skončili šestí, takže budeme hrát pouze Evropskou ligu, proto úkolem bude ji vyhrát a samozřejmě se do Champions League kvalifikovat i z La Ligy.