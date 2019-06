Vaclíka v Seville povede Lopetegui, bývalý kouč Realu a Španělska

Dvaapadesátiletý Lopetegui byl bez práce od října, kdy ho Real propustil po sérii špatných výsledků, kterou završil potupný debakl 1:5 od úhlavního rivala Barcelony. Bývalý brankář oznámil dohodu s Bílým baletem těsně před startem loňského mistrovství světa, načež ho vedení španělského svazu přímo v dějišti šampionátu v Rusku odvolalo z reprezentační lavičky.

"Trénoval španělský nároďák, Real Madrid, teď přichází k nám. Je to obrovské jméno s velkými zkušenostmi. Se Španělskem hrál skvělý fotbal, s Realem taky, ale bohužel neměli výsledky. Uvidíme, co u nás. Očekávání budou stoprocentně velká," reaguje na novinku Tomáš Vaclík, který je v Praze na reprezentačním srazu.

Český brankář Sevilly Tomáš Vaclík během tréninku před utkáním se Slavií.

Vlastimil Vacek, Právo

"Trenérův příchod k nám je možná trochu paradox. V září jsme Real porazili 3:0 a pak šly jejich výsledky dolů. Prohrávali v Lize mistrů, dostali pět gólů v Barceloně a nakonec Lopetegui odešel," poukazuje český brankář.

Sevilla má za sebou nepovedenou sezonu. Ve španělské lize skončila až na šestém místě a nezahraje si Ligu mistrů. V Evropské lize andaluský celek vypadl už v březnovém osmifinále s pražskou Slavií. Poté byl odvolán kouč Pablo Machín, kterého dočasně zastoupil tehdejší sportovní ředitel Caparrós. Ten v květnu jako trenér skončil, ale v klubu zůstane v jiné pozici.

"Myslím, že Lopetegui by mohl zapadat do našeho stylu. Chce hodně držet balon. Věřím, že i pro typologii hráčů, které máme, by mohl být vhodným koučem. Samozřejmě jím byl i Machín, jenže výsledky nebyly optimální. Věřím, že s Lopeteguim budou lepší a hlavně že je udržíme celou sezonu," přeje si Vaclík.