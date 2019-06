Blíží se návrat Neymara do Španělska? Vyžádal si jej Messi, Real ale nabízí víc než za Hazarda

Hlasy o odchodu hvězdného Brazilce Neymara z PSG sílí. Spekulace o jeho možném přestupu začaly nabývat na intenzitě po uveřejnění rozhovoru s šéfem pařížského klubu Násirem Chelajfím, nyní se za svého bývalého spoluhráče přimlouvá i hvězdný Lionel Messi, který by ho rád viděl v Barceloně. Do hry ale vstupuje Real Madrid se svou pohádkovou nabídkou v přepočtu ve výši více než 3,3 miliardy korun.

Chelajfí v rozhovoru pro France Football uvedl, že už ve svém týmu nechce hráče s hvězdnými manýry. Ačkoli Neymara nejmenoval, rozvířil vlnu spekulací o možném odchodu brazilské hvězdy.

Sám hráč nedávno prohlásil, že jediný klub, kam chce z PSG odejít, je Barcelona. Této možnosti nahrává i fakt, že podle serveru Marca je návratu Brazilce více než nakloněna i kabina. „Kdo by nechtěl znovu hrát vedle něj a Messiho?" ptá se Luis Suarez.

A nejen on by si to přál. Hvězdný Lionel Messi dokonce podle El Mundo svému klubu řekl, že chce, aby do Barcelony místo Antoina Griezmanna přišel právě Neymar. Navíc španělský televizní kanál Gol odhalil, že se Brazilec už poohlíží po domě v katalánském městě. Zdá se tak, že by jeho návrat do Barcelony mohl být opravdu blízko.

Real nabízí opravdový balík

Ve hře je ale ještě jeden velký soupeř - Bílý balet. Za Neymara podle serveru Mundo Deportivo nabídl neskutečných 130 milionů eur (více než 3,3 miliardy korun), tedy více než za Edena Hazarda.

To může být pro PSG lákavá nabídka i proto, že Neymarova hodnota šla během toho, co v Paříži působí, údajně hodně dolů, a tak těžko přijde lukrativnější nabídka. K penězům jsou navíc v Madridu ochotni přidat Garetha Balea nebo Jamese Rodrigueze. A vydělat by si Neymar v hlavním městě Španělska mohl taky slušně - Real mu nabízí plat ve výši 30 milionů eur (zhruba 770 milionů korun) za sezónu.

O Brazilce je tedy opravdu zájem. A to i přesto, že se Neymar v poslední době potýká se zraněními a kolem jeho osoby se kupí i skandály či zprávy o jeho nevhodném chování. Navíc mu nedávno byl potvrzen zákaz startu ve třech zápasech Ligy mistrů za urážku rozhodčích.

Zamíří Neymar zpátky do Barcelony, nebo ho nabídka Realu přesvědčí k přestupu k rivalovi? Či snad přijde na řadu jiná varianta a Brazilec třeba zůstane v PSG? To ukážou až následující týdny.