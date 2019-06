Legenda v nové roli. Raúl už nepovede mládež Realu, přesouvá se k dospělému týmu

Slavný bývalý útočník v uplynulé sezoně v klubu vedl mládežnické týmy do patnácti a do osmnácti let. Nyní se přesune k B týmu slavného celku.

Raúl je nejen ve světě Realu Madrid opravdu pojmem. Za A tým nastupoval celkem 16 sezon, během nichž nastřílel 323 gólů a vyhrál mimo jiného třikrát Ligu mistrů, šestkrát španělskou La Ligu a jednou Superpohár.

Na kontě má také řadu individuálních úspěchů. Tři roky po sobě byl vyhlášen nejlepším evropským klubovým útočníkem dle UEFA, dvakrát se stal nejlepším střelcem La Ligy a dvakrát nejlepším střelcem Ligy mistrů. Vedle Realu Madrid se mu dařilo i později v Schalke, se kterým vyhrál Německý pohár i Německý superpohár.