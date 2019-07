Co s ním teď bude? Bale po krachu svého přestupu neodcestoval s týmem na přípravný turnaj

Gareth Bale přicházel do Realu Madrid s velkou slávou, ale v poslední době jeho angažmá dost drhne. A když už se zdálo, že celá situace bude konečně rozuzlena přesunem do Číny, prezident Realu Florentino Pérez Baleův odchod zatrhnul. Teď navíc velšská hvězda neodcestovala s klubem na přípravný turnaj do Německa.

Z plánovaného přestupu Balea do Číny sešlo. Útočník teď navíc neodcestoval s Realem Madrid do Německa na přípravný turnaj.

Valí se na něj jedna pohroma za druhou. Gareth Bale je v Realu v poslední době dost nechtěný. Nehraje pořádně ani v přípravě a kouč Bílého baletu Zinédine Zidane mu dává dost okatě najevo, že s ním nepočítá. Dokonce řekl, že Velšanův odchod by „byl pro všechny nejlepší".

Zdálo se, že se jej Bale dočká. V posledních dnech se mluvilo o tom, že se přesune do Číny, konkrétně do klubu Ťiang-su Su-ning, odkud dostal pohádkovou nabídku v podobě platu ve výši milion liber týdně. Celé to potvrdil i Zidane, který řekl, že útočník je „velmi blízko k odchodu". Jenže teď je všechno jinak, z Baleova odchodu totiž sešlo. Real, respektive jeho prezident Pérez, ho nechce pustit zadarmo...

A Pérezova stopka má teď další následky. Poté, co jednání o jeho přestupu selhala, Gareth Bale neodjel s týmem na přípravný turnaj Audi Cup do Mnichova, kde se Real už dnes utká s Tottenhamem. Zda to bylo rozhodnutí velšského útočníka, klubu či došlo ke vzájemné dohodě, to zatím není známo.

Je fakt, že vzhledem ke slovům Zidana a celkové herní nevytíženosti Balea vyvstává otázka, zda by v Německu vůbec nastoupil, kdyby tam s týmem odjel. Jeho budoucnost je nyní celkově značně nejistou záležitostí.