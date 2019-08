Senzační novinka! Neymar se do Barcelony nevrátí, co s hvězdou bude?

Kdepak Barcelona. Pokud má v létě někdo vykoupit Brazilce Neymara z francouzského PSG, bude to úplně někdo jiný. Jedničkou je nyní na seznamu zájemců Real Madrid a na přestup chystá pořádný balík – 188 milionů liber. Alespoň to s odkazem na francouzská média uvádí britský The Sun. Katalánský gigant se prý nechal slyšet, že s návratem hvězdy na Camp Nou nepočítá.