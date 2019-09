Fotbalisté Valencie odmítají po odvolání trenéra mluvit s médii

"Samozřejmě to není ideální situace, je to ale rozhodnutí hráčů," řekl třiačtyřicetiletý Celades. Ten tým převzal v polovině minulého týdne po nečekaném odvolání Marcelina, který se mezi hráči i fanoušky těšil velké oblibě. "Víc k tomu nemám co říct. Nic s tím nenadělám," dodal.

Podle pravidel UEFA musí na každou tiskovou konferenci trenéra doprovodit alespoň jeden hráč. Fotbalisté Valecie se vyhnuli mediálním povinnostem už po sobotní ligové prohře 2:5 na hřišti Barcelony.