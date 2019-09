Africká vlast ostrouhala. Šestnáctiletý klenot Barcelony dostal španělský pas

Delší dobu se o tom spekulovalo. Tři měsíce se na tom intenzivně pracovalo. Nyní šestnáctiletému klenotu Barcelony Ansu Fatimu nestojí nic v cestě k tomu, aby na nadcházejícím světovém šampionátu fotbalistů do 17 let oblékl španělský dres. Fati je původem z afrického státu Guinea Bissau. Do akademie Sevilly přišel v sedmi letech. Španělská vláda mu v pátek oficiálně udělila nové státní občanství.

Teenager v této sezoně už stihl pobláznit nejen fanoušky Barcelony, ale také celého fotbalového světa. V šestnácti letech si Fati odbyl premiéru v La Lize i Lize mistrů. V nejvyšších soutěžích má na kontě zatím dva góly, jednu asistenci a několik pokořených rekordů pramenících z jeho nízkého věku.

Toho, že Fati je ztělesněním hodnoty fotbalového diamantu, jsou si dobře vědomi nejen v Barceloně, ale i ve vedení španělské asociace. Legislativní úsilí k naturalizaci mladíka z Guiney Bissau tak bylo v pátek dotaženo do úspěšného konce.

Ansu Fati, who was born in Guinea-Bissau, has chosen to play for Spain. [cadena ser] pic.twitter.com/j1vFxWPWmE — barcacentre (@barcacentre) September 17, 2019

Pro Fatiho to znamená, že díky světovému šampionátu do 17 let v Brazílii přijde v říjnu o své první El Clásico. Zato se ale bude moct připojit k mládežnickému výběru Španělska a do budoucna své fotbalové umění předvádět na té nejvyšší reprezentační úrovni. Což by se vším respektem k africkému fotbalu v dresu Guiney Bissau bylo velmi obtížné.

Fati se do Španělska přesunul v době, kdy mu bylo sedm let. Trénovat začal s mládežnickou akademií v Seville. Už od devíti let kolem něj ale kroužili skauti z Barcelony a Realu Madrid. Fati dal nakonec přednost katalánskému celku, ke kterému se připojil ve svých 10 letech.