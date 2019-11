Urazil Real Madrid! Ať táhne. Baleovu oslavu postupu na EURO ve Španělsku ostře kritizují

Na vlajce bylo napsáno „Wales, golf, Madrid. V tomto pořadí". Fotbalový svět si celkem pochopitelně vysvětlil význam slov tak, že slavný Real je v pořadí zájmu 30leté hvězdy až daleko za národním týmem a relaxací u golfu.

Španělský tisk komentuje Baleův počin jako záměrnou dehonestaci vlastního klubu. „Neuctivé. Špatné. Nevděčné. V tomto pořadí," reaguje pobouřeně deník Marca s podobnou dikcí, která se objevila na inkriminované velšské vlajce.

Marca’s Cover | “Disrespectful. Misguided. Ungrateful. In that order.” pic.twitter.com/ah8kFW19OJ — Real Madrid Info (@RMadridInfo) November 21, 2019

V komentářové sekci pak list mimo jiné píše, že Bale už by nikdy neměl dres Realu obléct a klub by se ho měl zbavit už v zimním přestupovém období.

„Je těžké si představit, že by Bale Realu ještě nějak pomohl. Jeho postoje, urážení klubu a fanoušků mohou, pokud se objeví na hřišti, týmu jen uškodit. Tenhle příběh zkrátka končí. A mělo se tak stát už mnohem dříve. Měl odejít už v létě. Každopádně po urážlivé oslavě s vlajkou už by neměl nosit dres Realu ani minutu," stojí v komentáři.

Autor mu také vyčítá nevděčnost vůči klubu, který mu vedle skvělého platu umožnil mimo jiné vyhrát čtyřikrát Ligu mistrů a dodal jeho jménu patřičný lesk.

Wales. Golf. Madrid. Slova na velšské vlajce, s níž Bale oslavoval triumf nad Maďary popudila fanoušky Realu.

Andrew Boyers, Reuters

Nicméně Marca dále uvádí, že podle zdrojů přímo z klubu, Baleova eskapáda nebude mít na jeho fungování na Santiago Bernabéu žádný vliv.

Přestup už v zimě? Asi ne

Kouč Zinédine Zidane prý žádný trest nechystá a počítá s Balem do sobotního duelu se San Sebastianem. Francouzská legenda na lavičce Realu má podle Marcy nyní s Velšanem, s nímž se dříve moc nemusel, nejlepší vztah za poslední dobu a dál s ním počítá jako s oporou týmu. Omílaný přestup rychlonohého hráče už v zimě údajně není vůbec na pořadu dne.

Sám Bale po postupové euforii přiznal pro velšský tisk, že hrát v národním dresu je pro něj největší zážitek.

„S většinou hráčů jsme v reprezentaci už od výběrů do sedmnácti let. Je to jako když si jdete kopnout s partou kamarádů v neděli do parku. V týmu Walesu mluvím svým jazykem a cítím se komfortně. Hrát za reprezentaci je pro mě největší vzrušení. Ale nemá to žádný vliv na to, co dělám na hřišti. Kdykoliv jdu hrát, vydávám ze sebe sto procent," vysvětloval rodák z Cardiffu.