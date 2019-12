Pekhart v sedmém nebi: Na Kanárech začal střílet góly, navíc se každou chvílí stane otcem!

Blýskání na lepší časy. Nepříjemná období z první sezony v Las Palmas, kdy se fotbalový útočník Tomáš Pekhart nevešel ani na lavičku, jsou pryč. Na podzim je to jiné kafe, 30letý bývalý reprezentant ve druhé španělské lize nastřílel už 5 gólů. Příznivé zprávy má i ze soukromého života, s manželkou Adélou každým dnem očekávají narození prvního potomka.

Co se změnilo, že se vaše situace obrátila k lepšímu?

Do Las Palmas si mě přivedl trenér Jiménez, se kterým jsem spolupracoval v AEK Atény. Ale brzy byl odvolán. Pod dalším koučem jsem v prvním zápase dal gól a radoval se, že budu hrát dál. Jenže dalších sedm zápasů jsem nebyl vůbec v nominaci.

Vypadá nepochopitelně, že vás hodil trenér přes palubu po zápase, v němž jste skóroval.

Ano, lze to těžko pochopit. Ale zažil jsem toho v kariéře už tolik, že se z podobných věcí nehroutím. Navíc v Las Palmas je neskutečná konkurence. Klub má velké ambice vrátit se do La Ligy. Sestupující z první ligy dostane ve Španělsku padák čtyřicet milionů eur. Přes miliardu korun. Když předminulou sezonu Las Palmas sestoupilo, většinu peněz použilo na posily.

Český útočník Tomáš Pekhart v Doosan Areně v Plzni.

Vlastimil Vacek, Právo



Je těžké se prosadit?

Uplynulou sezonu jsme měli našlapaný kádr, každá pozice byla ztrojená. Kabina byla plná velkých jmen. Skvělý tým máme nadále. Každý trénink musím dokazovat, že se vůbec můžu dostat na lavičku. Útočník číslo jedna, Ruben Castro, je legenda španělského fotbalu. Druhý, Sergio Araujo, vykopal klubu poslední postup do La Ligy. Tenkrát dal za sezonu pětadvacet gólů. To jsou tady dvě modly. Navíc přišel na hostování kluk z Wolverhamptonu, z Premier League. Není jednoduché se přes ně prosadit. A když dá trenér přednost konkurentům, nehroutím se. Na Kanárech je skvělý život, ten mi to vykompenzuje.

Má život na Kanárských ostrovech vůbec nějakou chybu?

Celoroční léto, přitom žádná vedra, dvanáct měsíců kolem šestadvaceti stupňů. K tomu fouká vítr. Znáte příjemnější klima? Jiné oblečení kromě trička a kraťasů můžete vyřadit ze šatníku. Jediná vada na kráse je, že Evropa je poměrně daleko. Jen přelet do Španělska zabere tři hodiny. Každý venkovní zápas je tří, čtyřdenní výjezd. Do vzdálenější destinace odlétáme den před utkáním klidně v pět ráno, vracíme se večer po něm.

Máte čas po Kanárech cestovat?

Minulé Vánoce jsme se ženou strávili na vedlejší Fuerteventuře. Jak je španělská pevnina daleko, tak Kanárské ostrovy jsou blízko sebe. Než letět do Španělska, vyplatí se vzít si loď, a za hodinu jste na jiném ostrově. Od jara jsme ale cesty omezili, manželka otěhotněla.

Jste v očekávání z prvního potomka?

Strašně moc se těšíme. Na svět přijde každým dnem, musím být pořád na telefonu. Během posledního venkovního výjezdu do Extramadury jsem byl jako na jehlách. Kdekoli bych hrál v Česku, do dvou hodin bych byl doma. Ale tady kdyby mi manželka zavolala, vracel bych se den.

Na příští venkovní trip byste už necestoval?

Pokud manželka do té doby neporodí, zřejmě povím trenérovi, že s ní zůstanu doma. Jsme tady sami, bez blízkých.

Smlouva s Las Palmas vám vyprší až po příští sezoně. Jste rozhodnutý ji dodržet?

Ve fotbale nikdy nevíte, co se stane. Druhá španělská liga je však výkladní skříň. Pokud dáte pár gólů, můžete přestoupit absolutně kamkoli. I do velkých lig, za obrovské sumy. Například současného spoluhráče Jonathana Vieru před pár lety prodal klub do Číny za třicet milionů euro. Z dvaadvaceti týmů má minimálně polovina ambice postoupit. Španělé druhé lize říkají prodloužená La Liga. Třeba Granadu jsme v minulé sezoně porazili, před pár týdny porazila v první lize Real Madrid. A držela se na špici soutěže.

Návrat do Česka tedy nezvažujete?

Když nepočítám období v mládeži Tottenhamu, jsem v zahraničí devátý rok. Není příliš českých hráčů, kteří by byli venku tak dlouho. Většinou je trend takový, že když se v zahraničí rychle nezadaří, následuje návrat do české ligy. A tam je dotyčný zase hvězda. Nevím, možná někdy v budoucnu o tom budu přemýšlet. Ale zatím takový krok neplánuju, jsme na Kanárech šťastní. Zároveň si však uvědomuju, že všechno se může změnit ze dne na den.