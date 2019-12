Veterán Joaquín zařídil Betisu hattrickem výhru nad Bilbaem

Joaquín překonal legendárního střelce Alfreda di Stéfana, který nastřílel tři góly v dresu Realu Madrid naposledy v roce 1964, když mu bylo 37 let a 255 dní. Bývalému španělskému reprezentantovi se to dnes povedlo ve věku 38 let a 140 dní.

K rekordnímu zápisu stačilo Joaquínovi úvodních dvacet minut. Všechny góly dal po levé ruce brankáře Unaie Simona - dvakrát stál na konci rychlého brejku a jednou rozvlnil síť přesným obstřelem.

Baskický celek snížil krátce před pauzou, kdy se z pokutového kopu trefil Iňaki Williams. Naději na vyrovnání dal hostům v 75. minutě parádní ranou z dálky Yuri Berchiche, Bilbao už ale první ligovou porážku po pěti duelech neodvrátilo. V tabulce je šesté, Betis se posunul na jedenácté místo.