Nacisto! Fanoušci uráželi hráče soupeře, sudí zápas předčasně ukončil

Na předčasném ukončení zápasu, v němž nepadl gól, se shodli o přestávce zástupci obou klubů s hlavním rozhodčím. Zda a kdy se bude utkání dohrávat, zatím není jasné.

Fanoušci Raya Vallecano jsou proti Zozuljovi zaujatí od roku 2017, kdy měl kyjevský rodák v jejich klubu na jaře hostovat z Betisu Sevilla. Hned na prvním tréninku příznivci madridského celku proti útočníkovi protestovali, protože byl podle nich doma na Ukrajině členem krajní pravice. Zozulja to popřel, nicméně jeho angažmá v Rayu bylo hned druhý den zrušeno.

Chování vlastních fanoušků během nedělního utkání odsoudil prezident Vallecana Raúl Martín Presa. "Je to velmi smutný večer pro Rayo i pro sport. Chci kategoricky odsoudit urážky, které část fanoušků směřovala na hráče soupeře. Fotbal by měl lidi spojovat, ne rozdělovat. Mluvil jsem se Zozuljou a objal jsem ho, protože je to lidská bytost a zaslouží respekt," řekl.