Vaclík prozradil, co špitá Messimu. Španělsko udělalo z české jedničky lepšího gólmana

Má za sebou jubilejní 50. zápas ve španělské La Lize, jedné z nejlepších fotbalových soutěží světa. V pořadí gólmanů je se sedmi vychytanými čistými konty třetí a rád by jich přidal aspoň ještě pět, aby už v aktuální sezoně mohl vstoupit se 100 nulami do Klubu ligových brankářů. Jeho Sevilla je v tabulce třetí. „Jsme tam, kde chceme být na konci sezony. Cíl je jasný - postoupit do Ligy mistrů, což je sen klubu, nás hráčů i fanoušků. Všichni si dobře uvědomují, že je to něco jiného než Evropská liga,“ říká Tomáš Vaclík, brankářská jednička české reprezentace.