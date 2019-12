Vaclíkova dcerka nárokuje u Santy dárky i pro ještě nenarozenou sestřičku

Daleko od domova, na Mallorce chytal ještě tři dny před Štědrým dnem. Vánoce v českém podání si však ani ve Španělsku nedá s rodinou vzít. „Třeba stromek máme samozřejmě umělý, protože živé jsem tady nikde prodávat neviděl. Dárky tady nosí Papá Noel a Španělé si část z nich rozbalují 25. prosince a zbytek na Tři krále, takže tradice je tady jiná. My si ale svátky zase uděláme podle sebe,“ líčí fotbalový reprezentant Tomáš Vaclík, brankář Sevilly.

Chytá v Seville rok a půl, takže rodinu čekají již druhé Vánoce ve Španělsku. A moc se na ně těší.

„Máme stromeček nastrojený už od prvního prosince. Bráchovi, který s námi poslední roky Vánoce trávil, se narodil syn, takže letos nepřijede, ale budeme tady mít kamarády z Česka," avizuje Tomáš Vaclík, jak si svátky zase užijí.

Tomáš Vaclík s partnerkou během vyhlášení ankety Fotbalista roku 2015 v Obecním domě v Praze.

Vlastimil Vacek, Právo

„Bude klasický bramborový salát a trochu si odpočinu. Dovolenou ale máme jen týden a já během ní nemůžu úplně vypnout, protože hrajeme už 3. ledna. No, to bude ještě docela zajímavé," usmívá se.

Nikča se hlásí do služby

Přibližně o měsíc později brankáře čeká narození druhé dcery Melissy.

„Moc se těšíme. I díky tomu, jak reaguje dcera Nikča, která nám pořád vypráví, jak nám bude pomáhat. Teď říkala, že jsme psali Santovi a zapomněli na dárky pro Melissu. Má takový ochranářský pud, i když se její sestřička ještě nenarodila," chválí Vaclík prvorozenou dcerku.

Brankář Tomáš Vaclík na Žižkovské věži, 93 metrů nad Prahou.

Vlastimil Vacek, Právo

Život ve Španělsku mu vyhovuje.

„Baví mě tady sluníčko. Teď v prosinci máme 17 stupňů. Je druhá půlka prosince a můžu si vzít jen mikinu. Když se vám něco nepovede, říká se, že zítra stejně zase vyjde slunce. A to ve Španělsku platí stoprocentně... Taky jsme se naučili jíst španělský jamon. Španělské víno sice během sezony moc nemůžu, ale mimo ni si ho taky užiju," libuje si.

Zůstane v zahraničí natrvalo?

V cizině působí už šest let. Život legionáře má i své obtíže.

„Chybí mi kamarádi a rodina. Ještě víc to vidím na manželce, protože když odletím někam na zápas, což je docela dost často, zůstane tady sama. Není snadné si tady mimo manželky hráčů najít nějaké kamarádky. Ale zase nás rok a půl tady hodně sblížil, jsme si díky tomu ještě blíž," přemítá gólman.

Na druhou stranu, dovede si představit, že by po kariéře zůstal s rodinou žít v zahraničí.

„Možná za dva tři roky si řekneme, že toho máme dost, ale myslím, že bych s tím neměl problém. A ani manželka. Třeba Pavel Nedvěd nebo Čechíno to také udělali, hlavně kvůli dětem to není špatné. Ale třeba za pár let změníme názor, třeba nám rodina a kamarádi budou chybět tak, že bychom dál žít v zahraničí nemohli," nechává si obě varianty otevřené.