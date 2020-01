Valverdeho je mi líto, řekl trenér Realu Zidane o vyhozeném kouči Barcelony

"Je mi ho líto. Ukázal, jak dobrý kouč to je. Hodně ho respektuju. Pokud trénujete Real Madrid nebo Barcelonu, víte, na čem jste a že se to nezmění," citoval Zidana list AS. Valverdeho v pondělí nahradil Quique Setién.

"Pokud prohraju pár zápasů, začnu být kritizován, jako se to stalo před měsícem a půl. Musíte se snažit odevzdávat sto procent," prohlásil sedmačtyřicetiletý Zidane. Během prvního trenérského angažmá u "Los Blancos" v letech 2016 až 2018 dovedl mužstvo k devíti trofejím včetně tří prvenství v Lize mistrů v řadě.

Minulý týden oslavil s týmem triumf ve španělském Superpoháru. V La Lize je Real po polovině sezony kvůli horšímu skóre druhý za Barcelonou. V sobotu na Santiago Bernabéu přivítá v ligovém souboji Sevillu s brankářem Tomášem Vaclíkem.