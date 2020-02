Nevytahujme teď špínu ven, zní z Barcelony po fiasku. Je už Messi jednou nohou pryč?

Barcelona v polovině ledna po vyřazení v Superpoháru odvolala kouče Ernesta Valverdeho, jehož nahradil Quique Setién, což sportovní ředitel a nedávná hvězda Katalánců Abidal vysvětloval mimo jiné tím, že někteří hráči pod bývalým koučem nepracovali dost tvrdě.

Messi se do jeho tvrzení tvrdě opřel na svém Instagramu, když označil Abidalova slova za nepravdivá a svého bývalého spoluhráče v ředitelském křesle vyzval, ať tedy uvede konkrétní jména hráčů, kteří podle něj nepředváděli maximum úsilí.

Není divu, že se odér nebývale otevřené roztržky v týmu Barcelony vznášel i nad čtvrtečním duelem, v němž se Messi ani další z jeho spoluhráčů neprosadil.

„Všichni víme, kdo udělal co špatně a co dobře. Musíme prostě jen tvrdě makat a neukazovat jeden na druhého, to ničemu nepomůže. Musíme se soustředit na naši hru a jít za vítězstvím. Tenhle klub je postaven na triumfech a my se musíme na tuto cestu vrátit. Kabina táhne za jeden provaz. Není doba na to tahat na veřejnost špínu, každý klub nějakou má," snažil se klidnit situaci Gerard Piqué.

Kouč Setién se nenechal do sporů zatáhnout, nicméně je v jeho eminentní zájmu, aby měl na své straně spokojeného Messiho, který však nyní evidentně úplně dobře naladěn není. A není divu, že spekulace o jeho odchodu sílí.

„Poprvé se na mě Messi podíval způsobem, z něhož šlo vyčíst, že už je jednou nohou nohou pryč," řekla mimo jiné v tomto týdnu klubová legenda Lobo Carrasco ve španělské televizi.

K nespokojenosti Messiho údajně přispívá i fakt, že klub nepřivedl v zimním období žádnou ofenzivní posilu, která by nahradila výpadek zraněných Luise Suáreze a Ousmanea Dembelého. Navíc vedení nedokázalo zrealizovat Neymarův návrat z PSG, který si prý většina týmu přála.

Barcelonský Lionel Messi po neproměněné šanci v pohárovém utkání s Athleticem Bilbao.

Alvaro Barrientos, ČTK/AP

„Nevím, jestli pro to udělali všechno, co mohli," rýpl si Argentinec do klubového vedení.

Jako největší favorit na získání Messiho služeb se i na britských ostrovech uvádí Manchester City, jehož lavičce šéfuje jeho starý známý Pep Guardiola a ve vedení klubu působí další katalánské legendy Txiki Begiristain a Ferran Soriano.

Argentinec by podle stanice Sky Sports mohl odejít v létě z Barcelony zadarmo. „Tenhle přestup zdarma by byl ale i tak hodně drahý, protože Messiho roční gáže pořád činí kolem 50 milionů liber (1,5 miliardy korun)," připomíná expert na španělský fotbal Terry Gibson pro Sky.

„Přináší (Messi) s sebou auru nejlepšího hráče světa a také 100 milionů fanoušků na Instagramu. Jen pro srovnání - Manchester City jich má jen 17 milionů," dodal Gibson.